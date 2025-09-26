El tiempo en Extremadura para hoy viernes, 26 de septiembre de 2025

Archivo - Cielo poco nuboso o despejado - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura registrará este viernes, 26 de septiembre, cielos poco nubosos con algunas nubes altas y temperaturas mínimas con ligeros cambios y máximas en ligero ascenso.

Así, a lo largo de la jornada, los termómetros oscilarán en Badajoz entre 11 grados de mínima y 32 de máxima y en Cáceres entre 12 y 29 grados.

Por su parte, los vientos soplarán del oeste o variables, flojos, según la predicción que anuncia la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).