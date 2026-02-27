El tiempo en Extremadura para hoy viernes, 27 de febrero de 2026

Archivo - Una jornada soleada. - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura registrará este viernes, 27 de febrero, cielos poco nubosos o despejados con intervalos nubosos de nubes medias y altas por la tarde.

Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en descenso, con termómetros oscilarán entre los 7 y los 19 grados en Badajoz, así como entre los 7 y los 18 grados en Cáceres.

Por su parte, los vientos soplarán en la región de componente variable flojo tendiendo a noroeste algo más intenso, según anuncia la Agencia Estatal de Meteorología.