El tiempo en Extremadura para hoy viernes, 28 de agosto de 2026

Archivo - Intervalos de nubes en Mérida
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Europa Press Extremadura
Publicado: viernes, 28 agosto 2026 5:32
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   MÉRIDA, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

   La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este viernes, 28 de agosto, en Extremadura, cielos poco nuboso con algunas nubes bajas por la mañana y nubes de evolución diurna.

   Temperaturas mínimas en ligero o moderado descenso, y máximas en ligero ascenso, localmente moderado y más acusado en el tercio norte, de modo que en Badajoz los termómetros oscilarán entre los 13 grados de mínima y los 30 de máxima, mientras que en Cáceres se moverán entre los 12 y los 26 grados.

   En cuanto al viento, soplará variable, con predominio del oeste y noroeste, flojo en general.

   Por su parte, el viento soplará del suroeste y sur, flojo a moderado con alguna racha fuerte en el extremo norte.

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