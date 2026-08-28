El tiempo en Extremadura para hoy viernes, 28 de agosto de 2026

Archivo - Intervalos de nubes en Mérida - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este viernes, 28 de agosto, en Extremadura, cielos poco nuboso con algunas nubes bajas por la mañana y nubes de evolución diurna.

Temperaturas mínimas en ligero o moderado descenso, y máximas en ligero ascenso, localmente moderado y más acusado en el tercio norte, de modo que en Badajoz los termómetros oscilarán entre los 13 grados de mínima y los 30 de máxima, mientras que en Cáceres se moverán entre los 12 y los 26 grados.

En cuanto al viento, soplará variable, con predominio del oeste y noroeste, flojo en general.

Por su parte, el viento soplará del suroeste y sur, flojo a moderado con alguna racha fuerte en el extremo norte.