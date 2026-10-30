El tiempo en Extremadura para hoy viernes, 30 de octubre de 2026

Archivo - Cielo despejado en un día soleado en Mérida - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura registrará este viernes, día 30, intervalos nubosos, con predominio de nubes altas, y con tendencia a cielos poco nubosos en la segunda mitad del día.

En cuanto a las temperaturas, las mínimas experimentarán un ligero ascenso, y las máximas permanecerán sin cambios o en ligero descenso. De este modo, los termómetros oscilarán entre los 8 y los 27 grados en Badajoz, así como entre los 10 y los 23 grados en Cáceres.

Por su parte, los vientos soplarán en la región variables flojos, según la predicción anunciada por parte de la Agencia Estatal de Meteorología.