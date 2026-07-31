El tiempo en Extremadura para hoy viernes, 31 de julio de 2026

Termómetro - JCCM

MÉRIDA, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este viernes, 31 de julio, en Extremadura, temperaturas que registrarán un ligero descenso o se mantendrán sin cambios, de tal forma que en la provincia de Badajoz los termómetros oscilarán entre 18 grados de mínima y 39 de máxima, mientras que en la de Cáceres se mantendrán entre 19 y 37 grados.

Los cielos estarán poco nuboso, con nubes altas, mientras que los viento soplarán de oeste o suroeste, de carácter flojo en general.