El tiempo en Extremadura para hoy viernes, 31 de julio de 2026

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Termómetro - JCCM
Europa Press Extremadura
Publicado: viernes, 31 julio 2026 5:32
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   MÉRIDA, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

   La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este viernes, 31 de julio, en Extremadura, temperaturas que registrarán un ligero descenso o se mantendrán sin cambios, de tal forma que en la provincia de Badajoz los termómetros oscilarán entre 18 grados de mínima y 39 de máxima, mientras que en la de Cáceres se mantendrán entre 19 y 37 grados.

   Los cielos estarán poco nuboso, con nubes altas, mientras que los viento soplarán de oeste o suroeste, de carácter flojo en general.

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