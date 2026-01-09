El tiempo en Extremadura para hoy viernes, 9 de enero de 2026

Archivo - Cielos nubosos - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura registrará este viernes, día 9, predominio de intervalos nubosos, con algunas precipitaciones débiles que serán más probables en zonas de mayor orografía.

Asimismo, la cota de nieve bajará hasta a unos 1.200 metros, y los vientos soplarán en la región del suroeste y oeste, flojos o moderados, según anuncia la Agencia Estatal de Meteorología.

En cuanto a las temperaturas, experimentarán un ascenso, más acusado en las mínimas, con alguna helada débil en cotas altas del norte. De este modo, los termómetros oscilarán entre los 6 y los 15 grados en Badajoz, así como entre los 6 y los 13 grados en Cáceres.