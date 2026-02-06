El tiempo en Extremadura para hoy viernes, 6 de febrero de 2026

Archivo - Gotas de lluvia en una ventana. - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para este viernes, 6 de febrero, en Extremadura, intervalos nubosos a nuboso, con precipitaciones débiles a moderadas, que localmente pueden ser persistentes, y acompañadas de tormenta.

La cota de la nieve se situará entre 1.500 y 1.300 metros, mientras que el viento soplará del suroeste moderado, sin descartar rachas fuertes.

Temperaturas en descenso, de tal forma que en la provincia de Badajoz, los termómetros oscilarán entre 7 grados de mínima y 14 de máxima, y en la de Cáceres se mantendrán entre 6 y 11 grados.