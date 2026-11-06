El tiempo en Extremadura hoy viernes, 6 de noviembre de 2026

Familia con abrigos y chubasqueros - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura registrará este viernes, 6 de noviembre, cielos poco nuboso con nubes altas, aumentando la nubosidad durante el día, con probabilidad de precipitaciones en el oeste y mitad norte por la noche, así como algunas heladas débiles dispersas.

Por su parte, las temperaturas experimentarán un ligero ascenso o se mantendrán sin cambios, de modo que se moverán entre los 2 grados de mínima y 23 de máxima en Badajoz, mientras que en Cáceres oscilarán entre los 4 y los 20 grados.

Por su parte, el viento soplará del este o sureste, flojo, según la previsión que anuncia la Agencia Estatal de Meteorología.