El tiempo en Extremadura para hoy viernes, 4 de septiembre de 2026

Archivo - Cielo despejado con el sol brillando - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura registrará este viernes, día 4, cielos con nubes altas, y con aumento de la nubosidad con nubes de evolución diurna.

Asimismo, no se descarta algún chubasco ocasional con tormentas durante la segunda mitad del día en el extremo occidental.

En cuanto a las temperaturas, las mínimas experimentarán un ligero ascenso, localmente moderado, mientras que las máximas permanecerán sin cambios o en ligero o moderado descenso en el suroeste.

En concreto, los termómetros oscilarán entre los 22 y los 39 grados en Badajoz, así como entre los 23 y los 38 grados en Cáceres, según la predicción que anuncia la Agencia Estatal de Meteorología.

Por su parte, los vientos soplarán en la comunidad variables, con tendencia de componente oeste, flojos con algún intervalo de moderados.