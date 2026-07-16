'Timón de Atenas' llega al Festival de Mérida de la mano de Pepe Viyuela como una reflexión sobre la amistad por interés

1104436.1.260.149.20260716015716 Estreno de 'Timón de Atenas' en el Festival de Teatro Clásico de Mérida - JERO MORALES/ FESTIVAL DE MÉRIDA

MÉRIDA, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La obra 'Timón de Atenas' se ha estrenado este miércoles en el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, protagonizada por Pepe Viyuela, para llamar la atención sobre la amistad por interés.

Se trata de la obra menos representada y más pesimista de William Shakespeare, que en su estreno sobre las tablas del Teatro Romano de Mérida ha puesto de manifiesto que más de 400 años después, esta sátira sobre la falsedad, la ingratitud y poder, está más vigente que nunca en la actualidad.

Hernán Gené dirige esta obra con la versión de Joaquín Hinojosa, en la que Pepe Viyuela da vida a Timón, que vive en Atenas de fiesta en fiesta y de banquete en banquete, dilapidando su fortuna con unos amigos que, en todo momento, brindan por su amistad y su entrega hacia éste.

"Valoro más vuestra amistad que toda mi fortuna", señala Timón a sus supuestos amigos en uno de sus banquetes, en los que no quiere escuchar los mensajes que le lanza el filósofo Apemanto, al que da vida el actor Tomás Pozzi, que le va avisando de que sus amigos quizá no lo son tanto.

Un aviso que se confirma cuando Timón se ve acorralado por las deudas y los acreedores, y se ve obligado a pedir préstamos a sus amigos, que en ese momento le dan la espalda y rechazan ayudarle. Solo su fiel sirviente Flavio, interpretado por Esther Acevedo, permanecerá a su lado.

Tras esta traición de sus amigos, Timón se convierte en "un hombre devastado por la ingratitud humana", según sus propias palabras, y entra en una espiral de autodestrucción hasta convertirse en un "misántropo que odia la humanidad", y así lo va demostrando en los contactos que va teniendo durante el resto de la obra con sus antiguos amigos y vecinos de Atenas.

Pepe Viyuela interpreta únicamente a Timón de Atenas, mientras que el resto del elenco, formado por Esther Acevedo, Beatriz Melgares, Tomás Pozzi, Miguel Uribe, Samuel Viyuela y Pepa Zaragoza van dando vida varios personajes cada uno a lo largo de la representación, completando una obra coral, que no deja indiferente al espectador tras ofrecer la visión más cruda de la amistad, la ambición o la fragilidad de las relaciones humanas.

Una obra que transita entre la comedia y la tragedia, pasando por el humor negro, y que a lo largo de dos horas ha retratado en el Teatro Romano de Mérida cómo la amistad por interés, la soledad o la hipocresía ya centraba los relatos en la Atenas clásica, en tiempos de Shakespeare y continúa vigente en la actualidad.

'Timón de Atenas' ha sido el tercer estreno del 72 Festival de Teatro Clásico de Mérida, que podrá verse hasta el próximo domingo, 19 de julio, en el Teatro Romano de Mérida.