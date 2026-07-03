Toda Extremadura estará este sábado en aviso naranja por altas temperaturas de hasta 41 grados

Avisos en Extremadura para el 4 de julio - AEMET
MÉRIDA, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -
Toda Extremadura estará este sábado, 4 de julio, en aviso naranja por altas temperaturas, que podrán alcanzar máximas de hasta 41 grados en algunas zonas.
Ante esta previsión, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activará el aviso naranja, riesgo importante, por altas temperaturas desde las 13,00 y hasta las 21,00 horas de este sábado.
La situación se repetirá también el domingo, día 5, cuando toda la comunidad extremeña esté en aviso naranja por altas temperaturas superiores a los 40 grados.