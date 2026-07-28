Toda Extremadura excepto el sur de Badajoz estará en aviso amarillo este miércoles por altas temperaturas

Avisos en Extremadura para el 29 de julio - AEMET

MADRID/ MÉRIDA, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

Toda Extremadura excepto el sur de la provincia de Badajoz estará en aviso amarillo este miércoles, 29 de julio, por altas temperaturas, que podrán alcanzar los 38 grados en algunas zonas.

Ante esta previsión, el aviso amarillo se activará a las 13,00 horas de este miércoles, y permanecerá vigente hasta las 21,00 horas, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

AVISOS EN TODO EL PAÍS

En el conjunto del país, la entrada de una nueva ola de calor pondrá este miércoles en aviso naranja o amarillo a gran parte de la Península Ibérica y a Gran Canaria, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En Andalucía, estarán en aviso naranja Córdoba, Granada y Jaén y en aviso amarillo, Sevilla; en Aragón, aviso naranja Huesca, Teruel y Zaragoza; en Castilla y León, aviso naranja en Burgos, Soria y Valladolid y amarillo en Ávila, León, Palencia, Salamanca, Segovia y Zamora; en Castilla-La Mancha, aviso naranja en Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo, y amarillo en Guadalajara; y en Cataluña, en aviso naranja estará Gerona y Lérida y amarillo Barcelona y Tarragona.

Las altas temperaturas pondrán también, en Extremadura, en aviso amarillo a Cáceres y Badajoz; en Galicia en aviso amarillo a Lugo y Orense; en el País Vasco en aviso naranja Álava y Guipúzcoa y amarillo Vizcaya; y la Comunidad Valencia, estará en aviso amarillo Valencia. También estarán en riesgo importante por calor Madrid, Navarra y La Rioja y en riesgo Cantabria.

Este miércoles, día en el que comienza la ola de calor, continuará la estabilidad atmosférica con un predominio de cielos poco nubosos o despejados. Únicamente se esperan nubes bajas en los litorales de Galicia, del Cantábrico y, por la mañana, de Andalucía y Mallorca.

No obstante, se desarrollarán algunas nubes de evolución en el sistema Ibérico y los Pirineos; en el Pirineo de Girona, podrían darse chubascos localmente fuertes. En Canarias, se esperan cielos con nubes bajas en la vertiente norte y despejados en la sur.

Son probables las brumas en Galicia y en el Cantábrico, con tendencia a remitir durante el día; y se espera calima en el sur de la Península y en el extremo oriental de Canarias.

Las temperaturas máximas subirán en el tercio este, Castilla y León y los archipiélagos, y bajarán, de forma notable, en Galicia y en el Cantábrico. Se prevé rebasar los 35 grados en amplias zonas del interior peninsular, el interior de Mallorca y el sur de Gran Canaria, y los 40-42 grados en los valles fluviales del cuadrante suroeste, en el valle del Ebro y Navarra.

Por su parte, las mínimas subirán de manera generalizada en la Península y en Canarias, de forma notable en el alto Ebro; solo bajarán en Cádiz, el oeste de Galicia y Menorca. Se esperan noches tropicales, sin bajar de 20 grados, en el Mediterráneo y los valles fluviales de la mitad sur.

En el Estrecho, soplará levante moderado, y, en Canarias, alisio con intervalos fuertes y posibles rachas muy fuertes en zonas expuestas.

El viento será moderado y del nordeste en los litorales del sureste peninsular; flojo y del oeste en el Cantábrico y norte de Galicia, y flojo y con predominio del suroeste en el resto.