Toda Extremadura tendrá este sábado aviso amarillo por altas temperaturas

Extremadura estará en aviso amarillo por altas temperaturas
Extremadura estará en aviso amarillo por altas temperaturas - AEMET
Europa Press Extremadura
Publicado: viernes, 7 agosto 2026 19:36
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   MADRID/MÉRIDA, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

Toda Extremadura tendrá este sábado, 8 de agosto, aviso amarillo por altas temperaturas, que podrían llegar a máximas de 38 grados en Vegas del Guadiana, La Siberia extremeña, Barros y Serena, sur de Badajoz, Tajo y Alagón y meseta cacereña.

   Por su parte, en las comarcas del norte de Cáceres y en Villuercas y Montánchez los termómetros podrían registrar temperaturas máximas de hasta 36 grados.

   El aviso se iniciará a las 13,00 horas y permanecerá activo hasta las 21,00 horas, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

   (Más información en Europa Press)

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