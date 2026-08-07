Toda Extremadura tendrá este sábado aviso amarillo por altas temperaturas

Extremadura estará en aviso amarillo por altas temperaturas - AEMET
MADRID/MÉRIDA, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -
Toda Extremadura tendrá este sábado, 8 de agosto, aviso amarillo por altas temperaturas, que podrían llegar a máximas de 38 grados en Vegas del Guadiana, La Siberia extremeña, Barros y Serena, sur de Badajoz, Tajo y Alagón y meseta cacereña.
Por su parte, en las comarcas del norte de Cáceres y en Villuercas y Montánchez los termómetros podrían registrar temperaturas máximas de hasta 36 grados.
El aviso se iniciará a las 13,00 horas y permanecerá activo hasta las 21,00 horas, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
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