Tomás Pozzi protagoniza este martes el monólogo 'Querido capricho' en el Festival de Teatro de Badajoz

BADAJOZ, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El monólogo 'Querido capricho', interpretado por Tomás Pozzi, protagoniza este martes 26 de octubre la programación de la 44º edición del Festival Internacional de Teatro de Badajoz en el López de Ayala de la capital pacense.

Bajo la dirección de Tomás Cabané, la dramaturgia la realiza él mismo en colaboración con Tomás Pozzi, en esta coproducción del Centro Dramático Nacional, Pedro Hermosilla y la compañía madrileña Malala Producciones que ha sido distinguida con el Premio Mejor Espectáculo Revelación 2020 (Madrid Es Teatro).

'Querido Capricho' habla de la espera, del miedo a que no vuelvan a decirnos te quiero, de un amor no correspondido, de un amor intergeneracional, según indica el López de Ayala en una nota de prensa, en la que explica que el mundo de Amanda se ha quedado reducido a una habitación "sin puertas" y un perro que no deja de ladrar, Hércules.

Esta espera es similar a la del personaje de Penélope o al de La voz humana de Cocteau. Sin embargo, en esta ocasión habla con sus amigas, las chicas. Enamorarse de un hombre veinte años menor y encerrarse en una habitación a esperar su llamada puede parecer una "salvajada". Esto puede convertirse en una vieja estampa de amor o en un punto de partida para empezar a desmitificarlo.

Se trata de una historia de ocho encuentros, con mezcla de recuerdos y canciones que se proyectan en una frágil correspondencia. "No queremos ni un disfraz, ni una máscara, sino su esencia como mujer. Un salto constante entre el actor y el personaje. Ella se ha cansado de esperar y ya no cree en el amor como lo hacía antes, ahora lo ve como un simple capricho", afirman los autores, sobre esta obra con una duración de 65 minutos y un precio de las entradas que oscila entre los 12 y los 6 euros.