Torró augura que Extremadura será "el primer sitio" donde se dé una lección a la derecha que "abraza a los ultras"

Archivo - La secretaria de Organización del PSOE , Rebeca Torró, en una imagen de archivo - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MÉRIDA, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de organización del PSOE, Rebeca Torró, se ha mostrado "convencida" este domingo de que en las elecciones autonómicas del próximo 21 de diciembre, Extremadura será "el primer sitio donde la gente va a dar una lección a esa derecha que se ha abrazado a los ultras".

Segura de que el modelo por el que apuesta la líder del Ejecutivo regional actual, que buscará la reelección, María Guardiola, es un "copia y pega del mismo modelo de recortes, privatizaciones, mala gestión y mentiras como las de Ayuso, Moreno Bonilla, Mañueco o Mazón", Torró ha instado a los extremeños a "llenar las urnas de puños y rosas" el 21 de diciembre.

Lo ha hecho en el marco de un acto público celebrado en Cáceres con motivo del 25N, Día internacional para la eliminación de la Violencia contra las Mujeres, en el cual también han intervenido la secretaria de Igualdad del PSOE, Pilar Bernabé.

Durante su intervención, Torró ha reivindicado al candidato socialista a la presidencia de la Junta de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, quien la ha precedido en la tribuna, como una "buena persona" que habrá de seguir el legado de los expresidentes autonómicos socialistas Juan Carlos Rodríguez Ibarra y Guillermo Fernández Vara para "volver a hacer grande" a la región.

