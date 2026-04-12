Torró, Torres, Díaz y otros miembros del PSOE felicitan Sánchez Cotrina por ganar las primarias en Extremadura

El nuevo secretario general del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, interviene en la sede regional, a 11 de abril de 2026, en Mérida, Badajoz, Extremadura (España). - Javier Cintas - Europa Press

MÉRIDA 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

Varios miembros del PSOE, como Rebeca Torró, Ángel Víctor Torres o Susana Díaz, han trasladado ya sus felicitaciones a Álvaro Sánchez Cotrina como nuevo secretario general del PSOE de Extremadura, tras haber ganado este sábado las primarias regionales.

La secretaria de organización del PSOE, Rebeca Torró, a través de su perfil en la red social 'X', ha destacado que la formación extremeña abre "un tiempo nuevo", con Cotrina al frente, en el que va a "devolver la esperanza" a los extremeños.

"Han sido unas primarias ilusionantes", ha destacado Torró antes de agradecer a la otra candidata, Soraya Vega, su compromiso, y a la militancia su "entrega".

"Ahora, a seguir trabajando unidos por Extremadura", concluye la secretaria de organización del partido a nivel nacional.

Por su parte, el secretario general de Canarias, y ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha felicitado a Cotrina en nombre de su formación, y la consideración hacia Soraya Vega.

"Ahora todos y todas a remar en la misma dirección para que, de nuevo Extremadura, y de ello estoy seguro, vuelva a ser socialista. Así será", concluye la publicación de Torres en 'X'.

En cuanto a Susana Díaz, senadora y expresidenta de la Junta de Andalucía, ha afirmado que "siempre hay talento" en el PSOE y que Cotrina "siempre lo ha demostrado". Cree que el nuevo secretario general llevará al PSOE de Extremadura, junto a los extremeños, "al sitio que le corresponde". "Siguiente 'puerto', la Junta de Extremadura", ha agregado en un mensaje en 'X'.

Otros miembros del partido también han trasladado sus felicitaciones a Sánchez Cotrina. Ha sido el caso del diputado en el Congreso, César Ramos: "¡Qué alegría más grande! Claro que ha merecido la pena: Álvaro, secretario general del PSOE de Extremadura", ha expresado en 'X'.

En otra publicación, Ramos ha explicado que, a pesar de que Sánchez Cotrina no le apoyó en su candidatura a la secretaría provincial del PSOE de Cáceres en 2012, en los últimos tiempos ha tenido la "oportunidad" de conocer mejor al nuevo secretario general, y que le "ha sorprendido muy gratamente", comprobando que tiene una "capacidad innata para conectar con la gente".

Por último, otro miembro del PSOE que ha felicitado a Cotrina ha sido su antecesor en el cargo, Miguel Ángel Gallardo.

"Estoy convencido de que su trabajo y sus aciertos serán también los del partido, y contribuirán a construir un futuro lleno de oportunidades y esperanza para Extremadura. Te deseo mucha suerte en esta nueva etapa", ha comentado Gallardo en una publicación en 'X'.