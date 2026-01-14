La Torta del Casar recibe el Premio QdeQuesos 2025 por la IX Feria Europea del Queso de Casar de Cáceres - DOP Torta del Casar

La Torta del Casar se ha alzado con el Premio QdeQuesos 2025 en la categoría de 'evento público del mundo del queso' por su IX Feria Europea del Queso Casar de Cáceres. Un galardón que reconoce la contribución de este encuentro al conocimiento y la promoción del sector quesero.

El presidente del Consejo Regulador de la DOP Torta del Casar, Ángel Pacheco, ha expresado que "es un honor haber recibido este reconocimiento, que premia la labor para difundir entre el gran público las cualidades de algunos de los mejores quesos de Europa, gracias al esfuerzo que vienen haciendo la Denominación de Origen y el Ayuntamiento de Casar de Cáceres desde hace nueve años junto con algunos de las mejores queserías de España y Portugal".

La Torta del Casar organiza cada año la Feria Europea del Queso de Casar de Cáceres de manera conjunta con el ayuntamiento de la localidad y en colaboración con la Asociación Ruta Europea del Queso, entidad a la que ambos organizadores están adscritos.

Se trata de uno de los eventos destacados del programa de actividades de la Semana de la Torta del Casar, que se celebra en el municipio cacereño desde hace más de tres décadas con el objetivo de dar a conocer el queso amparado y la cultura que le rodea con acciones como catas, concursos y rutas.

Por su parte, la alcaldesa de Casar de Cáceres, Marta Jordán, ha indicado que "en la primera edición asistieron a la feria apenas nueve queserías, todas ellas pertenecientes a la Asociación Ruta Europea del Queso, y ahora están presentes 26, y muchas otras solicitan incorporarse. Es un éxito que nos enorgullece enormemente. Además, la visita por primera vez de una personalidad muy destacada, como fue la del embajador de Japón, Takahiro Nakamae, da idea de la dimensión de esta feria"

En su novena edición, la Feria Europea del Queso de Casar de Cáceres reunió en la localidad a 26 expositores, que se encargaron de ofrecer a los asistentes degustaciones de distintos quesos europeos acompañados de una propuesta de vinos, cavas y cervezas. Un dinámico encuentro que se desarrolló del 10 al 12 de octubre y ofreció más de 100 tipos diferentes quesos de oveja, cabra y vaca, la mayoría de ellos elaborados con leche cruda, la forma más tradicional de elaboración.

Con ello, la Feria Europea del Queso de Casar de Cáceres se ha convertido en uno de los eventos de referencia del sector quesero y la gran cita del otoño para los amantes de este producto, lo que le ha llevado a alzarse con uno de los galardones de la IX edición de los premios que organiza el proyecto gastronómico QdeQuesos tras la deliberación de un jurado de expertos.

Este año, el panel ha estado integrado por profesionales de la industria agroalimentaria, gastronómica, y de la distribución, así como representantes institucionales, medios de comunicación y miembros de QdeQuesos. El acto de entrega de los premios tendrá lugar el próximo 20 de enero en las instalaciones de Madrid Hospitality School (Escuela de Hostelería y Turismo) de la Cámara de Comercio e Industria de Madrid, entidad colaboradora de los galardones.