Un total de 149 estudiantes extremeños de FP del programa europeo Erasmus+ reciben una beca complementaria de la Junta

Archivo - Estudiantes de FP beneficiarios del Programa Erasmus+ podrán acceder a becas complementarias de movilidad de la Junta - JUNTA DE EXTREMADURA - Archivo

BADAJOZ 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación y Formación Profesional ha concedido de 149 becas complementarias a estudiantes de Formación Profesional de niveles superiores que han participado en el programa de movilidad europeo Erasmus+ durante el curso 2025/26, con ayudas que ascienden a 75.428 euros.

El objetivo de estas becas es apoyar económicamente al alumnado que ha realizado su periodo de formación en empresa u organismo equiparado (FEOE) en estados miembros de la Unión Europea y terceros países asociados y no asociados al programa de movilidad.

En concreto, las estancias formativas financiadas a través de esta convocatoria, publicada el pasado 9 de enero, han tenido una duración de entre 2 y 13 semanas, y los países de destino de los estudiantes han sido Portugal, Italia, Países Bajos, Polonia, Finlandia, Malta, Noruega, Montenegro, Hungría, Bulgaria, Eslovenia, Austria, Irlanda, Francia, Chequia, Alemania y Rumanía.

La Resolución de la convocatoria se ha publicado este martes en el Diario Oficial de Extremadura (DOE), según informa la Junta de Extremadura en nota de prensa.

Según destaca, el Programa Erasmus+ tiene entre sus principales objetivos mejorar la calidad de la Formación Profesional en Europa, ofreciendo al alumnado y al profesorado de estas enseñanzas "oportunidades de movilidad para el aprendizaje, así como la posibilidad de cooperar y compartir experiencias entre iguales a nivel europeo", concluye.