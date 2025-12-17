Un total de 26.700 escolares extremeños se forman este curso en primeros auxilios con el programa 'Reanima'

Archivo - El programa de primeros auxilios de Cruz Roja ofrece formación a 26.700 escolares en los 465 colegios de Extremadura - JUNTA DE EXTREMADURA - Archivo

MÉRIDA, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

Unos 26.700 estudiantes de 1º, 3º y 5º de Educación Primaria de 465 centros educativos sostenidos con fondos públicos de Extremadura se forman este curso 2025/26 en primeros auxilios, gracias al programa 'Reanima'.

Este programa está siendo desarrollado por la Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional y Cruz Roja Extremadura por segundo año consecutivo gracias al convenio de colaboración suscrito entre la Administración y la entidad humanitaria. Se trata de una iniciativa dirigida a formar a escolares de primaria y docentes en nociones básicas de primeros auxilios y reanimación.

El objetivo es ofrecer a la comunidad educativa conocimientos esenciales para que sepan actuar ante emergencias como atragantamientos, infartos, RCP o llamadas al 112. Unos conocimientos necesarios que deben formar parte de las competencias ciudadanas.

La formación va a estar impartida por voluntarios de Cruz Roja Extremadura a lo largo de este curso académico presente, informa en nota de prensa la Junta de Extremadura.

'Reanima' se articula en talleres adaptados a cada etapa educativa. Así, los escolares de primer curso recibirán formación para enfrentar emergencias diarias a través del taller 'Ayuda'; el alumnado de tercero aprenderá cuidados básicos en el taller 'Actúa'; mientras que los alumnos y alumnas de quinto de Primaria participarán en el taller 'Reanima' para aprender técnicas como la Reanimación Cardio Pulmonar.

El programa cuenta con una dotación de 97.619 euros aportados por la consejería. Ambas entidades han decidido mantener esta iniciativa tras el "éxito" obtenido en la edición anterior.