Un total de 890.985 personas están llamadas a votar este domingo en las elecciones autonómicas del 21D en Extremadura

MÉRIDA, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un total de 890.985 personas podrán votar este domingo, 21 de diciembre, en las elecciones autonómicas de Extremadura, de los que 551.372 corresponden a la provincia de Badajoz y 339.613, a la de Cáceres

En concreto, el censo de electores residentes (CER) asciende a 860.375 personas, mientras que el de electores residentes ausentes (CERA) es de 30.610 votantes, residentes en 102 países diferentes.

A las 9,00 horas de este domingo abrirán los colegios electorales para las primeras elecciones autonómicas que Extremadura celebra en solitario y que permanecerán abiertos hasta las 20,00 horas.

Unos comicios en los que los extremeños podrán elegir entre 21 candidaturas, 11 de ellas en Cáceres y 10 en Badajoz, para lo cual, se han instalado 1.400 mesas electorales (904 en la provincia de Badajoz y 496 en la provincia de Cáceres).

Por su parte, los colegios electorales contarán con un total de 13.836.425 papeletas, 8.245.350 por la provincia de Badajoz y 5.591.075 por la de Cáceres, así como con 1.332.815 sobres.

La jornada electoral contará con 867 representantes de la Administración, 493 de ellos de la provincia de Badajoz y 374 a la de Cáceres, y cada uno contará con un dispositivo electrónico portátil, una tableta, para poder enviar los datos de la mesa electoral.

COMPARECENCIAS

Cabe destacar que para esta jornada electoral del 21D se ha puesto en marcha una web para poder conocer cómo va el proceso en la dirección //resultados.elecciones2025.juntaex.es y también se ha creado una aplicación de móvil (app) fácil y rápida con el nombre de Elecciones 21D, que se podrá utilizar ese día.

Así, para informar sobre el desarrollo de la jornada electoral, este domingo están previstas varias comparecencias informativas, la primera de ellas sobre las 10,00 horas, tras la constitución de las mesas, dos avances de participación sobre las 14,30 y 18,30 horas y, finalmente, la comparecencia con los resultados provisionales una vez finalizado el escrutinio, para el que calcula que los primeros datos puedan salir aproximadamente a las 21,30 horas.

Por su parte, cabe destacar que el escrutinio del voto CERA tiene lugar junto con el escrutinio del voto general y se produce el quinto día siguiente al de la votación, por parte de las Juntas Electorales Provinciales de Cáceres y Badajoz, por tanto tendrá lugar el día 26 de diciembre.