Transición Ecológica subvenciona con un millón de euros una nueva línea de reciclaje de paneles solares en Lobón

Archivo - Imagen de archivo de placas solares, a 15 de diciembre de 2023, en Móstoles, Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MÉRIDA 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco) ha concedido una ayuda de un millón de euros para una nueva línea de reciclaje de paneles solares en la localidad pacense de Lobón.

Es uno de los 47 proyectos admitidos en la primera convocatoria del programa Renocicla de ayudas al impulso de la economía circular de bienes de equipo para energías renovables, según la resolución publicada esta semana por el ministerio.

Estas actuaciones de inversión en el reciclado, reutilización, ecodiseño e investigación industrial seleccionadas recibirán 86,1 millones de euros del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) con fondos europeos NextGenEU.

En conjunto, las iniciativas han comprometido una inversión de 216,8 millones que contribuirán a facilitar la gestión integral de la vida útil de componentes de estas tecnologías, desde la fase de diseño hasta la recuperación de materias primas para su aprovechamiento en nuevos ciclos productivos. Además de acero, hierro, cobre, aluminio, silicio y plásticos técnicos, se recuperarán materiales como plata, fibra de vidrio, níquel, manganeso, cobalto, litio y grafito.

Castilla-La Mancha, con nueve expedientes, y Andalucía, con ocho, son las comunidades con mayor número de actuaciones subvencionadas en la convocatoria, seguidas de País Vasco (7), Cataluña (5), Comunidad Valenciana (5) y Castilla y León y Aragón, con cuatro cada una. También se ubicarán tres proyectos en Madrid, uno en Extremadura, el de Lobón, y otro en Navarra.

Por tecnologías renovables, en número de actuaciones el Miteco destaca los 15 proyectos de tratamiento de paneles solares fotovoltaicos, así como las 13 propuestas de valorización, segunda vida y gestión de baterías de litio. También han resultado beneficiarios ocho nuevas instalaciones para el reciclaje y segunda vida de palas de aerogeneradores.

Las 36 nuevas plantas han comprometido una capacidad conjunta de valorización anual de 75.147 toneladas anuales de residuos de los distintos bienes de equipo renovables, con un porcentaje en peso promedio de valorización de residuos comprometido del 87,5%. La mayoría de las instalaciones incorporan generación de energía renovable de autoconsumo y apoyo a los consumos energéticos en sus procesos.

Las ayudas a fondo perdido reguladas en esta convocatoria, gestionada por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) adscrito al Miteco, se han otorgado en régimen de concurrencia competitiva entre los expedientes mejor valorados por su rigor técnico, viabilidad económica, innovación y demás criterios ponderables incluidos.

Además, el ministerio señala que todas las instalaciones receptoras de subvenciones se atienen al principio de no causar perjuicio significativo al medio ambiente (DNSH).