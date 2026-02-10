El transporte urbano por autobús aumenta un 20,5% interanual en diciembre en Extremadura, la mayor subida del país

Transporte - Rocío Ruz - Europa Press

El número de viajeros en transporte urbano por autobús ha subido un 20,5 por ciento en diciembre en Extremadura respecto al mismo periodo del año anterior, hasta registrar una cifra de 1.316.000 pasajeros, frente a un aumento del 3,6 por ciento a nivel nacional, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La evolución del transporte urbano por autobús ha sido positivo en todas las comunidades autónomas sobre las que informa el INE con Extremadura (+20,5 por ciento), Comunitat Valenciana (+11,5 por ciento) y País Vasco (+10 por ciento) a la cabeza, excepto en Cataluña en donde ha caído un 10 por ciento.

A fin de mantener el secreto estadístico, no se publican los datos de las comunidades autónomas de Islas Baleares, Cantabria, Comunidad Foral de Navarra y La Rioja y de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

