Transportes adjudica por 41,7 millones la electrificación del tramo Talayuela-Plasencia de la alta velocidad extremeña

MÉRIDA, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha adjudicado por 41,7 millones de euros (IVA incluido) un contrato para electrificar el tramo ferroviario de unos 70 kilómetros en Extremadura entre Talayuela y Plasencia, de la Línea de Alta Velocidad (LAV) Madrid-Extremadura-Frontera Portuguesa.

Mediante estos trabajos, se electrificará el tramo y se realizarán las pruebas necesarias y el premantenimiento de las instalaciones desde la finalización de las obras hasta su puesta en servicio.

El tramo Talayuela-Plasencia será el segundo de la línea en entrar en servicio tras la inauguración en 2022 del trayecto Plasencia-Cáceres-Badajoz (electrificado desde 2023).

Las obras, a ejecutar por Adif AV, incluyen la instalación y el mantenimiento de la línea aérea de contacto (catenaria); las acometidas de energía desde catenaria o feeder a edificios o casetas técnicas; la instalación de los pórticos a ambos lados de la vía, los postes, dinteles y soportes auxiliares que los componen, así como las cimentaciones para su fijación. También comprende los seccionadores, sus timonerías y accionamientos eléctricos.

Asimismo, la actuación abarca el sistema de calefacción de agujas de los desvíos, con sus calefactores y sistemas de alimentación, informa en nota de prensa el Ministerio de Transportes.

AVANCES

Con esta actuación se da otro "gran impulso" a la construcción del tramo Talayuela-Plasencia de la alta velocidad a Extremadura.

Se suma a otros pasos ya dados, también en el ámbito de la electrificación. Así, se ha licitado recientemente por otros 6 millones de euros el contrato del telemando de energía, el sistema que permitirá controlar y gestionar en remoto y tiempo real la electrificación de la línea.

Se ha adjudicado por 16,7 millones de euros la construcción de una subestación eléctrica en Casatejada (provincia de Cáceres), la instalación que recibe electricidad de la red y, tras su adaptación, la aporta a la línea ferroviaria.

En cuanto a las obras de plataforma entre Talayuela y Plasencia, ya se han completado cuatro de los ocho tramos en que se ha estructurado su construcción. Estos cuatro tramos (Talayuela-Arroyo de Santa María, Navalmoral de la Mata-Casatejada, Casatejada-Toril y Toril-Río Tiétar) suman 39,1 kilómetros, lo que supone más de la mitad de la longitud total del tramo.

Para completar todo el trayecto, continúan las obras de plataforma de los tramos Arroyo de Santa María-Navalmoral de la Mata, Río Tiétar-Malpartida de Plasencia, Malpartida de Plasencia-Estación de Plasencia y ramal de conexión Madrid-Plasencia.

Asimismo, también está ya licitada la construcción, en Navalmoral de la Mata, de la base desde la que se realizará el montaje de vía que, posteriormente, se convertirá en base de mantenimiento de la línea. También se ha puesto en marcha el proceso para dotar este tramo de los más avanzados sistemas de señalización y comunicaciones.

Por su parte, el ministerio trabaja en la definición del trazado del tercer y último tramo de la futura línea de alta velocidad entre Madrid y Oropesa de Toledo.

BENEFICIOS DE LA TRACCIÓN ELÉCTRICA

La electrificación de este segundo tramo ahora adjudicada permitirá el uso de trenes de tracción eléctrica en lugar de diésel, con beneficios como que requiere menos energía primaria, del orden del 25 por ciento.

Asimismo, necesita menos energía procedente de fuentes fósiles y, por tanto, no renovables. Dependiendo del mix de energía, esta reducción puede llegar al 45 por ciento. También, produce menos emisiones de gases de efecto invernadero, alrededor de un 59 por ciento menos; y el refuerzo de la fiabilidad de las circulaciones ferroviarias.

Todas estas actuaciones contribuyen a la consecución del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 9 (Industria, Innovación e Infraestructura), que tiene entre sus metas el desarrollo de infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad.

Esta actuación podrá ser cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder).