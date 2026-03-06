Transportes impulsa la duplicación de vía en los accesos a Mérida con una inversión de 8,3 millones de euros

Estación de tren de Mérida - MINISTERIO DE TRANSPORTES

MÉRIDA, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, a través de Adif Alta Velocidad, ha adjudicado por 8,3 millones de euros el despliegue de nuevas instalaciones de control, mando y señalización en el tramo Mérida-Aljucén (5,5 km), donde se están ejecutando trabajos para la duplicación de la vía que ampliarán la capacidad del acceso ferroviario a la capital extremeña.

Esta actuación comprende diversas adaptaciones y mejoras en los sistemas empleados en la regulación del tráfico ferroviario, adecuándolos a la nueva configuración de vía doble. De este modo, los trenes podrán circular indistintamente por cualquiera de las vías, incrementando la versatilidad de la infraestructura ferroviaria y optimizando la conexión de Mérida a la Línea de Alta Velocidad (LAV) Madrid-Extremadura.

La duplicación de la vía incluye, asimismo, la renovación de la vía actual (traviesas, carril y balasto), la adaptación de las instalaciones de electrificación, la renovación y ampliación de los sistemas de drenaje y la incorporación de cerramientos a lo largo del trazado.

NUEVO VIADUCTO Y TRAZADO EN VARIANTE EN 2,7 KM

En el tramo comprendido entre la cabecera oeste de la estación de Mérida y la cabecera este de la estación de Aljucén, Adif AV ampliará la plataforma para dar cabida a la segunda vía, que discurrirá paralela a la actual. Además, se construirá un nuevo viaducto para salvar el río Albárregas.

Asimismo, se mejorarán los parámetros del trazado en cuatro curvas mediante nuevas variantes que suman 2,7 kilómetros, lo que permitirá incrementar la velocidad al paso por estos puntos y el confort de los viajeros.

Completan el proyecto un nuevo paso inferior que cruza la avenida de Emérita Augusta, en el casco urbano de Mérida, que sustituirá las dos estructuras actuales; y actuaciones de acondicionamiento en dos pasos inferiores, ha informado en nota de prensa el Ministerio de Transportes.

(Más información en Europa Press)