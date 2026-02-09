Trasladadas al hospital dos personas tras salirse de la vía un camión de la basura en Aldeacentenera

Accidente de un camión de recogida de basura en la CC-419 - GUARDIA CIVIL

CÁCERES, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han sido trasladadas hasta el Hospital Universitario de Cáceres tras sufrir un accidente de tráfico con el camión de recogida de la basura en el que circulaban este lunes, 9 de febrero, por la carretera CC-419, a la salida de Aldeacentenera (Cáceres) en dirección a Torrecillas de la Tiesa.

El suceso ha tenido lugar sobres las 07,00 horas, y como consecuencia del mismo un árbol ha caído sobre la vía, por lo que se han movilizado equipos de mantenimiento, mientras los bomberos han trabajado en su retirada para restablecer la circulación. Ahora mismo la vía ya se encuentra expedita, según informa la Guardia Civil.

Los heridos, que son el conductor del camión y un acompañante, y que se encontraban conscientes, han resultado atrapados, por lo que han tenido que ser excarcelados.

Ambas personas han sido trasladas al Hospital Universitario de Cáceres.

Además, patrullas de Guardia Civil, de Seguridad Ciudadana y Tráfico se encuentran en el lugar realizando labores de asistencia y de regulación del tráfico.