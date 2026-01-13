Tres cortos y un largometraje de animación de productoras extremeñas competirán en los Premios Goya

Archivo - Foto detalle de la estatuilla de Goya. - Alberto Paredes - Europa Press - Archivo

MÉRIDA, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La 40ª edición de los Premios Goya, que celebrará la gala de entrega en Barcelona, contará con candidaturas de cuatro títulos de producciones extremeñas.

En concreto, han sido nominados tres cortometrajes de animación y un largometraje de animación coproducido por una empresa extremeña. Se trata de 'Decorado', nominada a Mejor Largometraje de Animación, dirigida por Alberto Vázquez y coproducida por la extremeña GLOW, con José María Fernández de Vega como coproductor y Pilar Díaz como directora de producción.

Los cortometrajes de animación son 'Gilbert', dirigido por Arturo Lacal Ruiz, Alejandro Salueña García y Jordi Jiménez Xiberta, con producción de Mónica Gallego y la productora extremeña Agencia FREAK; 'El estado del alma', dirigido por Sara Naves, con producción de José María Fernández de Vega y coproducción de GLOW; y 'El corto de Rubén', dirigido y producido por José María Fernández de Vega, de la productora GLOW.

Con estas nominaciones, Extremadura "refuerza su presencia en el cine español y el impulso a su industria audiovisual", señala el Ejecutivo regional en una nota de prensa, en la que celebra la "destacada presencia" del sector audiovisual extremeño.

Cabe destacar que, por primera vez, la Filmoteca de Extremadura ha apoyado directamente la fase de candidaturas, sufragando pases y el envío de correspondencia a la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de España. Se han remitido cartas a unos 3.000 académicos con el fin de reforzar la visibilidad de los proyectos. De las cuatro candidaturas apoyadas, tres han obtenido nominación.

Asimismo, la Consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes ha respaldado en la fase de candidaturas el largometraje 'Votemos', dirigido por el extremeño Santiago Requejo y producido por 2:59 Producciones, que finalmente no ha obtenido nominación.