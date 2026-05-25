Tres detenidos en una operación en un club de alterne camuflado en un chalet de Mérida en el que vendían droga a cliente

1090015.1.260.149.20260525130959 Archivo - Un agente de la Policía Nacional en imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA, 25 May. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional de la Comisaría de Mérida han detenido a tres personas, dos hombres y una mujer de entre 34 y 51 años, en una operación desarrollada en un chalet de la capital extremeña reconvertido a club de alterne, y en el que se vendía droga a sus clientes.

La investigación comenzó a mediados del pasado mes de enero, cuando el grupo de estupefacientes de Mérida tuvo conocimiento de que en un chalet de la zona del Vivero de Mérida, al parecer había sido reconvertido a club de alterne con bastante afluencia de usuarios y que además vendía sustancia estupefaciente.

Ante esta información, los agentes diseñaron un dispositivo policial de vigilancia, en el que pudieron determinar que se trataba de una vivienda tipo chalet que "estaba siendo utilizado como prostíbulo, carecía de ningún tipo de rótulo o letrero que lo identificara exteriormente", con el objetivo de evadir la acción policial, ya que no disponía de licencia o permiso para ejercer actividad comercial alguna, según relata la Policía Nacional en nota de prensa.

En el transcurso de la investigación se comprobó que "había un trasiego constante de vehículos de distintas localidades", que siempre eran varones que permanecían un tiempo determinado en el interior y luego se marchaban.

Con todos los indicios necesarios recabados, se informó al Tribunal de instancia de Mérida, a la vez que se solicitaba la correspondiente entrada y registro del local, que se realizó el pasado 8 de mayo, y en el que se detuvo a una de las principales investigadas, además de identificar a cinco de las mujeres que se encontraban ejerciendo labores relacionadas con la prostitución, de las que dos de ellas estaban en situación irregular al igual que la investigada detenida.

Los policías continuaron la investigación, y localizando el pasado 11 de mayo, en el Polígono el Prado de Mérida, a los dos restantes investigados cuando estos se encontraban en un establecimiento propiedad de uno de ellos, por lo que fueron detenidos.

El dispositivo ha sido llevado a cabo por Policía Judicial, Seguridad Ciudadana y Extranjería y Fronteras de Mérida, en el que se han intervenido 30 gramos de cocaína dispuesta para su venta, 18 gramos de "cocaína rosa" preparada igualmente en dosis, 6.500 euros en efectivo, dos básculas de precisión, un datáfono, un vehículo además de diversos útiles necesarios para la preparación y venta de la sustancia estupefaciente.

Los detenidos son dos varones y una mujer de entre 34 y 51 años, quienes tras la instrucción del pertinente atestado, han sido puestos a disposición de la Autoridad judicial.