Tres mujeres resultan heridas en una salida de vía en la Ex-A1 en Casatejada (Cáceres)

MÉRIDA, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

Tres mujeres han resultado heridas de diversa consideración en un accidente de tráfico ocurrido este jueves, 5 de marzo, en la autovía Ex-A1, a la altura de Casatejada (Cáceres).

El vehículo en el que viajaban se ha salido de la vía en el kilómetro 6, sobre las 8,55 horas, según informa el 112 de Extremadura.

Las víctimas son dos jóvenes, ambas de 21 años, que han sufrido diversas contusiones y traumatismos y cuyo estado es 'menos grave', y otra de 57 años de edad, con policontusiones, en estado grave. Las tres han sido trasladadas al Hospital Campo Arañuelo de Navalmoral de la Mata.

Hasta el lugar se han desplazado dos ambulancias del Servicio Extremeño de Salud, sanitarios del Centro de Salud de Casatejada y agentes de la Guardia Civil de Tráfico y personal de mantenimiento de la carretera