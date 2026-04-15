Tres personas reciben atención sanitaria en un incendio en una vivienda de Mérida

Archivo - Camiones del consorcio provincial de bomberos de la Diputación de Badajoz en el parque de Mérida. - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

Tres personas han sido atendidas por intoxicación por monóxido de carbono en un incendio declarado en una vivienda de Mérida este miércoles, 15 de abril.

Una llamada al 112 de Extremadura a las 13,55 horas ha dado aviso sobre el fuego en un inmueble de la Ronda de los Eméritos de la capital extremeña, hasta donde se han desplazado los servicios de emergencias.

En el lugar han sido atendidas tres personas, un hombre de 39 años, y dos mujeres de 35 y 57 años, respectivamente, que han recibido el alta in situ.

En concreto, han intervenido una ambulancia del Servicio Extremeño de Salud, una dotación del parque de bomberos de Mérida, y varias patrullas de la Policía Local.