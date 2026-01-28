Tres presas de la provincia cacereña desembalsan caudal tras las últimas lluvias

Presa de Borbollón - CHT

CÁCERES, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las presas de Jerte, Borbollón y Rivera de Gata están registrando desembalses significativos tras las últimas lluvias de estos pasados días, la situación de los embalses y la previsión meteorológica.

La información a tiempo real de caudales actualizados (aforos en río) y los avisos que surgen en el conjunto de la demarcación del Tajo están disponibles en la web SAIH Tajo, ha señalado el organismo de cuenca en nota de prensa.

Asimismo, ha apuntado que es importante tener en cuenta que cuando se declara un aviso por desembalses significativos se da conocimiento puntual y de forma inmediata a las autoridades competentes en protección civil para que puedan evaluar la situación y puedan tomar e informar sobre las medidas oportunas.

En cuanto a la emisión de situaciones/estados de emergencia, la administración competente es el servicio de Protección civil de cada una de las comunidades autónomas afectadas.

Los desembalses de estas tres presas cuentan con nivel amarillo. Este nivel, que es superior a los habituales, advierten sobre una situación hidrológica que puede derivar en una situación potencialmente peligrosa para todas las actividades humanas que se realicen aguas debajo de la presa, en los cauces y en las márgenes.

Por otra parte, el Ayuntamiento de Cáceres, titular de la presa de Guadiloba, ha informado de un desembalse de la misma con aviso naranja. Los niveles inusuales (avisos naranjas) advierten sobre una situación hidrológica potencialmente peligrosa con peligro real para todas las actividades humanas que se realicen dentro del agua y en las márgenes del cauce, con posibles inundaciones en zonas limítrofes a los cauces.

Es importante tener en cuenta que se sigue pendiente de las predicciones meteorológicas para los próximos días y de los posibles aumentos de caudales, ha señalado la CHT.

Por todo ello se recomienda seguir atentamente los avisos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), las comunicaciones de las autoridades competentes en protección civil, los avisos hidrológicos emitidos en web SAIH Tajo y extremar precauciones en las zonas cercanas a los cauces.

(Más información en Europa Press)