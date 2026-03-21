Tres viviendas afectadas por un incendio originado en un sótano en Caminomorisco

Archivo - Un coche de bomberos atiende una incidencia, a 28 de enero de 2026, en Cáceres, Extremadura (España). - Carlos Criado - Europa Press - Archivo

CÁCERES 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

Tres casas se han visto dañadas después de que un incendio se haya originado en una leñera ubicada en un sótano de una vivienda en Caminomorisco.

Además, una mujer, de 80 años de edad, ha sido asistida por efectivos como consecuencia de un ataque de ansiedad, aunque ha sido dada de alta 'in situ', según ha informado el 112 Extremadura.

Para sofocar el incendio, se han activado inmediatamente medios de los Servicios Especiales y de Prevención y Extinción de Incendios (Sepei) de Cáceres: dos autobombas pesadas y dos ligeras de los parques de Coria y Plasencia, un vehículo de mando de Cáceres y 12 bomberos.

También se han acercado un retén del Infoex de Caminomorisco, medios de la Guardia Civil y la Unidad Medicalizada 112 de Caminomorisco.