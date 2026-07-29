Un tribunal único examinará a 40 nuevos policías locales de 23 municipios de Extremadura

MÉRIDA, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Extremadura ha acordado convocar un nuevo proceso de selección de agentes de la Policía Local mediante el tribunal único, un sistema que "permite aglutinar en una única" cita a los aspirantes de los procesos de selección de varios ayuntamientos, en lugar del método anterior, por el que cada uno de los municipios organizaba su propio procedimiento.

La convocatoria ha recibido el visto bueno de la Comisión de coordinación de policías locales, celebrada este miércoles bajo la presidencia del vicepresidente y consejero de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno, Interior y Emergencias, Abel Bautista.

De esta forma, el tribunal único examinará a los aspirantes a cubrir 40 plazas de agentes de la Policía Local en 23 localidades, entre ellas algunas de las más pobladas de la comunidad autónoma extremeña, como Badajoz (4 vacantes), Cáceres (2 plazas), Almendralejo (1) o Montijo (4).

En el listado de poblaciones están también Aceuchal (1 plaza), Alburquerque (3 plazas); Arroyo de la Luz (1); Azuaga (4 plazas); Burguillos del Cerro (1); Campanario (1); Ceclavín (1); Herrera del Duque (2); Llerena (2); Losar de la Vera (1); Madrigal de la Vera (2); Maguilla (2); Monesterio (2); Puebla de la Calzada (1); Talarrubias (1); Torrejoncillo (1); Torremejía (1); Trujillo (1) y Valdetorres (1 plaza).

La comisión ha aprobado también dos modificaciones en las bases de la convocatoria, destinadas a agilizar el proceso y reducir los casos de empate en las calificaciones de los candidatos, según informa la Junta de Extremadura en nota de prensa.

Así, el plazo de impugnación de las preguntas tipo test se reduce de cinco a tres días hábiles siguientes al desarrollo de los dos primeros ejercicios.

Además, se expresará en tres decimales la nota final de cada aspirante, tanto de la fase de oposición como del curso selectivo en la Academia de Seguridad Pública de Extremadura (Aspex), que todos los agentes con plaza deben completar.

La previsión, avanza el Ejecutivo regional, es que el proceso se inicie el próximo mes de septiembre y que el curso en la Aspex comience en febrero del próximo año.