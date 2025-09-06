Trujillo será escenario este lunes del programa 'MasterChef Celebrity 10' de TVE

TRUJILLO (CÁCERES), 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

La localidad cacereña de Trujillo y la gastronomía extremeña protagonizan el segundo programa de 'MasterChef Celebrity 10', que se emite este lunes, 8 de septiembre, en TVE y RTVE Play a partir de las 22,50 horas y que cuenta con la colaboración de la Junta de Extremadura.

La Plaza Mayor de Trujillo será el escenario de la prueba de exteriores del popular concurso de cocina, en el que los aspirantes, entre ellos, los extremeños Jorge Luengo y Soraya Arnelas, deberán elaborar un menú de cuatro platos, ideados por el chef Toño Pérez, del Restaurante Atrio de Cáceres (tres estrellas Michelin y tres soles Repsol).

La colaboración con 'MasterChef Celebrity 10' permite a Extremadura proyectarse en un programa que en su edición de 2024 reunió una media de un millón de espectadores y consiguió una cuota de pantalla del 14 por ciento, según señala la Junta en nota de prensa, que apunta que este programa se difunde en el canal internacional de TVE y se promociona en las redes sociales del programa, con 2,2 millones de seguidores en Facebook, 1 millón en Instagram y 790.000 en X.

Esta es la segunda vez, en lo que va de año, que Extremadura protagoniza la prueba de exteriores del concurso presentado por Pepe Rodríguez, Samantha Vallejo-Nágera y Jordi Cruz, ya que a mediados de abril se emitió el programa de 'MasterChef 12+1' grabado en Plasencia.