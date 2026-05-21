El TSJEx pide nuevas plazas de magistrados en las Audiencias Provinciales de Cáceres y Badajoz

La presidenta del TSJEx, María Félix Tena, y otros miembros judiciales tras la presentación de la Memoria de 2025 - EUROPA PRESS

CÁCERES, 21 May. (EUROPA PRESS) -

La Memoria del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) correspondiente al año 2025 recoge como prioritario la necesidad de crear nuevas plazas de magistrados/as en las Secciones de Civil de las Audiencias Provinciales de Cáceres y Badajoz, así como nuevas plazas judiciales en los Tribunales de Instancia de Cáceres (Sección Mercantil y Sección Civil) y de Badajoz (Sección Civil y Sección Social).

Cabe señalar que estas 7 plazas se encuentran ya incluidas en el borrador del Real Decreto para la creación de nuevas unidades judiciales de jueces y se está a la espera de su aprobación final. Además, se solicitan "otras seis o siete plazas que necesitaríamos para llegar a una dotación óptima en función del volumen de trabajo que registran los partidos judiciales de nuestra comunidad autónoma".

Así lo ha indicado la presidenta del TSJEx, María Félix Tena, en la presentación de la Memoria judicial de la Comunidad Aútonoma de Extremadura de 2025, en un año que ha tenido un especial significado institucional al conmemorarse el 235 aniversario de la creación de la Real Audiencia de Extremadura, antecedente histórico del actual Tribunal Superior de Justicia y la institución territorial más antigua de la Comunidad Autónoma.

Entre las actuaciones para conmemorar la efeméride del 235 aniversario, la presidenta ha destacado la celebración, por primera vez, de una jornada de puertas abiertas en la sede del Tribunal Superior de Justicia que ha permitido a ciudadanos y estudiantes conocer el funcionamiento de los órganos judiciales, incluyendo la realización de simulaciones de juicios y actuaciones adaptadas a personas con discapacidad.

En este marco, el 21 de mayo, se produjo la visita, por primera vez, del pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), y se han celebrado otras actividades culturales como exposición o un sello conmemorativo. En total han participado de forma directa en las actividades del 235 aniversario de la Real Audiencia de Extremadura cerca de un millar de personas.

TRIBUNALES DE INSTANCIA

Desde la perspectiva organizativa, la Memoria recoge la implantación de los Tribunales de Instancia, lo que ha supuesto "una significativa transformación en la organización judicial", ha dicho Tena. De los 21 partidos judiciales con los que cuenta la región, 16 entraron el 1 de julio en la llamada Fase I, su desarrollo se ha llevado a cabo "con normalidad y sin incidencias reseñables", ha aseverado, y se han mantenido los niveles de resolución similares a los de años anteriores, garantizando la continuidad del servicio público.

El resto de partidos judiciales (Badajoz, Cáceres, Plasencia, Mérida y Don Benito) entraron en la Fase III el 31 de diciembre, y según ha adelantado Tena, durante estos meses del año 2026 en que se encuentran en pleno rendimiento, "no ha habido ninguna incidencia, ni menos aún esta nueva implantación ha supuesto ralentización alguna en la resolución de los procedimientos".

Asimismo, ha subrayado, que la entrada de esta nueva organización ha supuesto avances en la incorporación de nuevas tecnologías y sistemas de gestión procesal, orientados a mejorar la eficiencia, la calidad del servicio y la accesibilidad de los ciudadanos a la Administración de Justicia, reduciendo desplazamientos y facilitando la realización de trámites por vía telemática.

En cuanto a los datos estadísticos, cabe destacar que los tribunales extremeños ingresaron en 2025 un total de 131.718 asuntos, un 4,7% menos que el año anterior, se resolvieron 131.417 asuntos, lo que supuso un 2,2% menos que el ejercicio anterior y quedaron en tramitación 67.586, un 0,9% más que en 2024.

VIOLENCIA DE GÉNERO

El año 2025 ha supuesto además un gran avance en recursos para atender a las mujeres víctimas de violencia de género en la región, ya que Extremadura se ha convertido en "la única Comunidad Autónoma de España que tiene todo su territorio especializado en esta tan importante y preocupante materia", ha señalado Tena Aragón.

Durante el año pasado se ha creado una sección especializada de violencia sobre la mujer de ámbito comarcal con sede en Mérida y se ha conseguido que la sección especializada de violencia sobre la mujer de Badajoz y Cáceres se dote con una plaza más de magistrado/a, lo que a su vez ha permitido poder comarcalizar también la sección de Badajoz.

Se ha seguido trabajando de forma colectiva y trasversal en las comisiones territoriales de violencia de género y se ha elaborado una guía de recursos para las víctimas de violencia de género de todas las administraciones, justicia, administración autonómica, provincial y municipales en muy distintos ámbitos, tanto asistenciales, como económicas, sociales, culturales, etc.

Además, se celebró en el TSJ el pasado mes de septiembre un curso sobre igualdad y violencia de género fruto del convenio suscrito entre el CGPJ y la Junta de Extremadura, al que asistieron jueces de todo el territorio nacional, así como funcionarios de todos los ámbitos de la administración autonómica.

EDUCAR EN JUSTICIA Y CONVENIOS

El programa Educar en Justicia, que se ha desarrollado a lo largo de 2024/2025, ha contado con la participación de 1.600 alumnos de 45 centros escolares de toda la Comunidad Autónoma. Este curso ha continuado con su consolidación y está ya integrado en la programación de actividades anuales de los institutos de la región.

Una veintena de jueces y magistrados se han implicado en este programa acudiendo a los centros escolares para explicar la labor judicial, y también guiando la celebración de juicios simulados por los alumnos que les permite ver con otros ojos la labor jurisdiccional, así como la asistencia a juicios reales.

El 28 de febrero tuvo lugar la firma de un convenio de colaboración con la Consejería de Educación para realizar actividades formativas dirigidas a inspectores de educación, equipos directivos de centros educativos y personal docente de la Junta de Extremadura.

Por otra parte, el 21 de mayo de 2025 se firmó el convenio entre el CGPJ y la Diputación provincial de Cáceres para organizar actividades formativas, y se han llevado a cabo diferentes jornadas con instituciones como los colegios de abogados de Cáceres y Badajoz, entre otras.

Tena ha destacado también el curso de derecho agrario y ganadero que este año ha celebrado su tercera edición y que surgió como fruto del convenio suscrito entre el CGPJ y la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste y "que hizo realidad una demanda que provenía de no pocos sectores, entre ellos el mundo jurídico en general, del estudio específico y especializado del Derecho agrario y ganadero que tanta implicación tiene en nuestra comunidad".

Respecto a las necesidades de personal del Instituto de Medicina Legal de Badajoz, se ha congratulado del anuncio realizado por el Ministerio de Justicia de la incorporación de siete nuevos profesionales. Se trata de tres psicólogos, otros tantos trabajadores sociales y un educador social, que estarán incorporado en el mes de julio, completando al 100% la cobertura de los equipos técnicos del ILM pacense.

En cuanto al de Cáceres, Tena ha señalado que no tiene necesidades de plantilla en la actualidad y, al ser preguntada por la ampliación del Palacio de Justicia de Cáceres ha explicado que las obras están en marcha y se mantiene el periodo de ejecución previsto, de manera que podrían estar acabadas a mediados de 2028.