Presentación del I Congreso de Turismo de Naturaleza 'Tras las huellas del lince’. - EUROPA PRESS

BADAJOZ, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La localidad pacense de Hornachos será sede los días 19 y 20 de diciembre del I Congreso de Turismo de Naturaleza Valle del Matachel - Sierra Grande de Hornachos bajo el eígrafe 'Tras las huellas del lince' en torno a esta especie, su hábitat y el conocimiento y conservación de este entorno, en aras de acercarse a su realidad, compartir buenas prácticas y abordar este tipo de turismo sostenible y la protección de la biodiversidad.

Organizado por la Asociación Destino Sur de Extremadura, con la financiación de la Diputación de Badajoz y la colaboración del Ayuntamiento de Hornachos, el congreso es la parte "visible" o "inicio" de un proyecto a largo plazo que quiere implicar a las administraciones y a los agentes del territorio para hablar de qué modelo quieren seguir, dado que esta zona ya cuenta con turistas que acuden a ver al lince aunque "cada uno viene como puede, por lo que le dicen".

"Esto hay que ordenarlo, porque como hemos dicho para empezar hay que cuidarlo y para cuidarlo hay que saber qué está pasando en el territorio. Además, queremos que revierta en el territorio, por tanto vamos a hablar de ello con especialistas con los técnicos", ha explicado la presidenta de la Asociación Destino Sur Extremadura, Olga Manzano, en la presentación del congreso junto a la diputada del Área de Desarrollo Rural, Reto Demográfico y Turismo de la Diputación de Badajoz, Ana Belén Valls; y el alcalde de Hornachos y diputado provincial, Francisco Buenavista.

Olga Manzano ha agradecido el acompañamiento de la diputación y del ayuntamiento hornachego con el cuenta la Asociación Destino Sur de Extremadura, para la que este es su "gran proyecto" tras empezar a funcionar desde hace dos años con carácter provincial y formada por empresarios del conjunto del territorio que quieren oportunidades, ven aquello que sucede en el mismo y abogan por enfocarlo desde un punto de vista empresarial con la colaboración de las administraciones.

Ante ello, ha explicado que así ha surgido este congreso y ha incidido en que dos de cada tres linces en Extremadura están en el Valle del Matachel como el "único" núcleo en el que se puede decir que está asentado y puede pasar a "otro nivel", pero "con mimo y cuidado" por tratarse de algo valioso que se debe cuidar, en primer lugar desde el territorio.

Del mismo modo, ha animado a los interesados en hablar de la naturaleza, del territorio o del lince a acudir a este congreso, que "es la parte visible" de un proyecto se completa con otras acciones como un rally fotográfico que empieza este fin de semana, como también pretende recalar en los colegios de la zona, todo ello con el objetivo de asentar las bases de un modelo de turismo sostenible que no sea masivo y se caracterice por ser "único, especial, cuidado, mimado", para lo que se necesita a las administraciones y los agentes implicados y de "buenas prácticas".

EL PATRIMONIO NATURAL Y EL LINCE

Por su parte, Ana Belén Valls ha felicitado a Manzano y a la asociación que preside como promotora y organizadora de este encuentro, a la vez que ha resaltado el compromiso de esta agrupación con el territorio, la conservación del patrimonio natural y con una manera de entender el turismo que apuesta por el respeto, la sostenibilidad y las oportunidades de los pueblos y el impulso, de la mano de un congreso cuyo nombre invita a descubrir el lince, y a mirar el territorio de otra manera, reconocer su riqueza y comprender las oportunidad que ofrecen los pueblos.

Al respecto, ha expuesto que hablar de Hornachos, la Sierra Grande y el Valle del Matachel es hacerlo de uno de los espacios naturales "más valiosos" de la provincia, y de un territorio de una "enorme" riqueza ecológica y una biodiversidad "extraordinaria" con un protagonista "muy especial" como el lince ibérico. En concreto, la provincia cuenta con espacios "fundamentales" para la recuperación y conservación de esta especie y el citado entorno destaca por albergar la mayor población reproductora de lince ibérico de la región, según el censo de esta especie de 2025.

Igualmente, ha planteado que el regreso y la consolidación del lince en nuestros territorios representan un "éxito" de conservación que se debe valorar y proteger, y que el congreso ahonda en la oportunidad que supone el hecho de que conservar el patrimonio natural y generar actividad económica no son objetivos "incompatibles", sino que "pueden y deben avanzar de la mano".

A continuación, Francisco Buenavista ha destacado el apoyo del Valls a los proyectos que les han presentado en esta legislatura desde el ayuntamiento en el ámbito del turismo, incluido este congreso que es una iniciativa empresarial de la citada asociación a la que agradece la elección de Hornachos como lugar de celebración de este primer evento.

Como ha puesto en valor, la localidad es "tres veces paraíso" a nivel patrimonial y gastronómico, así como "paraíso natural sin parangón", con una sierra que es el segundo relieve en altura de la provincia, declarada zona de especial conservación y de especial protección para las aves, y con una "rica" fauna silvestre de la que destaca el lince que, tras su reintroducción hace más de una década en el Valle del Matachel, se ha convertido en una especie "emblemática" con la presencia de 168 de los 253 censados en la región, dos de cada tres.

El ayuntamiento trabaja durante las dos últimas décadas para poner en valor estos recursos y convertirse en un destino turístico "diferenciado y singular" en un proceso en el que ve "fundamental" el papel de los empresarios del sector. Así, ha considerado que "ha llegado el momento" de poner en valor ese patrimonio y en concreto el natural y de situar al lince "como la punta de lanza" de un turismo sostenible en este territorio, no masificado y capaz de compatibilizar el disfrute de la naturaleza con el respeto al hábitat de esta especie y del resto.

En este sentido, los empresarios del sector turístico de la provincia han planteado celebrar en Hornachos este congreso que permite abrir un foro de debate, compartir experiencias de éxito y generar un producto turístico.