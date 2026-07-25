UCE resalta las "preocupantes cifras" de ahogamientos en España: 217 personas en lo que va de 2026, 18 de ellas menores

Playa en España. - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Unión de Consumidores de Extremadura (UCE) se une a la conmemoración por el Día Mundial de la Prevención de los Ahogamientos -que se celebra este sábado- mostrando su preocupación por las cifras de ahogamientos en España, con hasta 217 personas fallecidas por esta causa; de este número, 18 eran menores.

"Desde la Unión de Consumidores de Extremadura queremos recordar algo sencillo, pero decisivo: la prudencia, la vigilancia y el sentido común pueden evitar muchas tragedias. Por eso hacemos un llamamiento a extremar las precauciones en playas, piscinas, ríos y pantanos, especialmente cuando hay menores cerca o no existe servicio de vigilancia", ha expresado a través de un comunicado.

La UCE, recogiendo datos del Informe Nacional de Ahogamientos (INA), elaborado por la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo (RFESS), ha señalado que solo en junio de este año se produjeron 92 fallecidos por ahogamientos, el peor dato de todo el registro histórico para un mes de junio. En comparación, un año antes, murieron 73 personas.

En lo que va de 2026, las personas que han perdido la vida en espacios acuáticos en España son 217: 39 en Andalucía; 32 en Galicia; 30 en Canarias; son las comunidades que encabezan esta "triste estadística" del primer semestre. Además, la UCE ha resaltado que, entre los fallecidos, hay 18 niños y adolescentes, una cifra que, según la organización, "obliga a reforzar la prevención".

"Buena parte de estos accidentes tienen un elemento común: se producen en playas, ríos o pantanos sin servicio de vigilancia, o fuera del horario en el que este está disponible", ha afirmado la organización que ofrece una serie de recomendaciones básicas ante las semanas de mayor afluencia a las zonas de baño.

Por un lado, aconseja bañarse siempre en zonas vigiladas, ya que las playas y piscinas con socorrista reducen drásticamente el riesgo. Hacer "siempre" caso a las indicaciones del personal y respetar "estrictamente" el código de banderas también se incluye entre las pautas a seguir.

En cuanto a los menores, recomienda usar la 'regla del 10/20', es decir, mirar a los niños cada 10 segundos y estar a una distancia que permita llegar hasta ellos en menos de 20 segundos. La UCE ha resaltado que los manguitos y flotadores ayudan, pero ha recordado que "no son chalecos salvavidas" ni sustituyen la supervisión constante de una persona adulta.

Otros consejos son tener una precaución "máxima" en aguas abiertas, ríos y pantanos --donde puede haber corrientes, cambios bruscos de profundidad o elementos ocultos bajo el agua--, evitar el consumo de alcohol --que reduce los reflejos y altera la percepción del riesgo-- y entrar al agua poco a poco para evitar el síncope de hidrocución, especialmente tras realizar comidas copiosas, haber realizado un ejercicio intenso o haber pasado mucho tiempo al sol. Además, recomienda usar un chaleco salvavidas en deportes acuáticos.

En caso de un apuro, la UCE ha aconsejado que se mantenga la calma. "Si te atrapa una corriente de retorno en el mar, no intentes nadar directamente contra ella para volver a la orilla, porque puedes agotarte. Nada en paralelo a la playa hasta salir de la corriente y pide ayuda levantando los brazos", ha explicado.

También recuerda llamar al 112 ante una emergencia. En caso de observar a alguien en peligro, recomienda avisar "inmediatamente" a los socorristas o llamar a emergencia y evitar un rescate por cuenta propia si no se tiene formación en salvamento, ya que la persona podría convertirse en una segunda víctima, lo que se conoce como "el síndrome del rescatador ahogado".

"Este 25 de julio, el mensaje que queremos trasladar es claro: disfrutar del agua también exige responsabilidad. La vigilancia, la prudencia y el sentido común salvan vidas", concluye la UCE.