La UEx reconoce como 'Alumni Honoríficos' la trayectoria de exalumnos destacados como Carlos Cuerpo o María Guardiola

BADAJOZ, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, o la presidenta extremeña en funciones, María Guardiola, han recibido este jueves un reconocimiento como 'Alumni Honoríficos', que se enmarca en el Programa 'Alumni' de la Universidad de Extremadura (UEx).

Este programa, además de reconocer a antiguos alumnos con destacadas trayectorias, también contempla actividades vinculadas al conocimiento o al ocio para proyectar la identidad académica, social y cultural de la institución.

También han recibido este reconocimiento el presidente de Mapfre, Antonio Huertas; la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, María Félix Tena, y la periodista Ana Pecos, en una gala en la que el ministro ha destacado el acompañamiento que ha tenido en su camino, porque además de una trayectoria profesional ha contado con el apoyo de su familia o instituciones como la UEx.

Por su parte, Guardiola recoge este reconocimiento con gratitud y sentido de pertenencia, y está "inmensamente" agradecida porque en la UEx aprendió que Extremadura "no es un límite" sino "un punto de partida" y que el talento "no entiende de mapas o de prejuicios" y se puede formar "con excelencia", investigar "con mucho rigor" y crecer profesionalmente "sin tener que renunciar a esta tierra".

El acto ha arrancado con la bienvenida del rector de la UEx, Pedro Fernández, quien ha detallado que se reúnen en el paraninfo del campus de Badajoz para la celebración de la gala inaugural del programa 'Alumni', que se integra dentro de la Alianza Extremadura es Futuro del Consejo Social de la institución, y en el marco de la cual nombrarán como 'Alumni Honoríficos' a cinco personalidades.

