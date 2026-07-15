UGT advierte de que la vivienda neutraliza la moderación de la inflación en Extremadura

Archivo - Cartel de se vende en el balcón de un piso en una imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El sindicato UGT Extremadura ha advertido de que la vivienda neutraliza la moderación de la inflación en Extremadura, ya que, aunque el IPC se ha situado en el 2,4 por ciento, la vivienda ha subido cerca del 7 por ciento.

Asimismo, UGT ha incidido en que la región presenta coyunturalmente el menor nivel de inflación del país pero la inflación subyacente alcanza el 2,9 por ciento, señal de que los precios "aún están lejos de quedar bajo control".

También ha alertado de que el encarecimiento de la vivienda, cercano al 7 por ciento interanual, absorbe una parte creciente de las mejoras salariales y, ante esta situación, ha reclamado reforzar la negociación colectiva, ampliar las cláusulas de garantía salarial y garantizar el acceso a una vivienda asequible.

La evolución de los precios en junio ha estado condicionada principalmente por el grupo de vivienda, que ha registrado un incremento mensual del 6,7 por ciento debido al encarecimiento de la electricidad tras finalizar la rebaja de los impuestos aplicados a la luz.

También han aumentado un 1,4 por ciento los precios de las actividades recreativas, deportivas y culturales, como consecuencia del encarecimiento de los paquetes turísticos y a esta subida se ha sumado el avance del 0,8 por ciento en restaurantes y servicios de alojamiento.

Por ello, UGT Extremadura ha considerado que el menor IPC regional no puede conducir a una "lectura complaciente", ya que la inflación subyacente, que excluye la energía y los alimentos no elaborados por su mayor volatilidad, se mantiene en el 2,9 por ciento, cinco décimas por encima de la tasa general.

Así, según ha considerado el sindicato en nota de prensa, este dato confirma que las presiones sobre los precios continúan afectando a gastos cotidianos de las familias.

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