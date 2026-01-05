UGT critica la calidad del empleo y denuncia "fraude" en la construcción en diciembre

El secretario de Política Institucional y Empleo de UGT Extremadura, Francisco Morcillo, atiende a los medios - UGT

CÁCERES 5 Ene. (EUROPA PRESs) -

El sindicato UGT Extremadura ha valorado de forma "moderadamente positiva" el descenso del paro registrado en diciembre en la región, que bajó en 443 personas (-0,68%) hasta situarse en 64.370 desempleados, y ha advertido de que el empleo mejora en cantidad pero no en calidad, por la precarización de los contratos efectuados en diciembre.

Además, ha resaltado que esta reducción del paro mensual es cinco veces menor que la registrada en el mismo mes del año pasado, y confirma "una clara ralentización en la mejora del mercado de trabajo extremeño a lo largo de 2025".

Así lo ha señalado este lunes el secretario de Política Institucional y Empleo de UGT Extremadura, Francisco Morcillo, quien ha subrayado que, pese al descenso del paro mensual y anual, "la valoración no puede ser complaciente", ya que los datos evidencian una mejora "en cantidad, pero no en calidad".

En este sentido, Morcillo ha mostrado su preocupación por el comportamiento del empleo medido a través de la afiliación a la Seguridad Social. En diciembre se destruyeron 1.483 afiliaciones medias, hasta situarse en 419.254, mientras que a nivel nacional la afiliación creció un 0,09%.

En el balance anual, Extremadura suma 4.063 afiliados más (+0,98%), el incremento más bajo de todas las comunidades autónomas y muy alejado del aumento estatal (+2,31%). "La afiliación, que es donde se demuestra el empleo neto que se genera, es negativa en diciembre y muy débil en el balance anual. Cada vez estamos más lejos de la media nacional", ha señalado Morcillo.

PRECARIEDAD Y ESTACIONALIDAD

Morcillo ha resaltado que, durante el mes de diciembre, se registraron 28.322 contratos, de los que solo el 25,64% fueron indefinidos. Además, más de la mitad de los contratos (50,6%) tuvieron una duración inferior a un mes, lo que pone de manifiesto "el fuerte componente estacional y la precariedad del empleo generado en los periodos de mayor actividad económica".

En el conjunto de 2025 se firmaron 388.364 contratos, un 0,7% menos que el año anterior. De ellos, únicamente el 28,44% fueron indefinidos, frente al 41,18% de media nacional.

No obstante, UGT Extremadura ha valorado que la reforma laboral "sigue teniendo efectos positivos", ya que el 68% de las personas afiliadas al régimen general en la región cuenta actualmente con un contrato indefinido, frente al 51% de hace cuatro años.

Por sectores, el descenso del paro en diciembre se concentró en los servicios (-336), la agricultura (-194) y entre las personas sin empleo anterior (-171), mientras que la industria se mantuvo prácticamente estable.

En este punto, ha alertado del "fraude" en el sector de la construcción, que volvió a registrar un aumento del paro, con 229 desempleados más (+5,18%), acompañado de una pérdida cercana a 500 afiliaciones a la Seguridad Social en este sector. El responsable sindical ha denunciado que esta situación se repite cada mes de diciembre y en los meses de verano, y "responde a prácticas fraudulentas".

"Se despide a trabajadores de la construcción por vacaciones o exceso de jornada y se les vuelve a contratar en enero y febrero", ha explicado Morcillo, quien ha hecho un llamamiento a la Inspección de Trabajo para que intensifique el control de estos contratos.

UN PARO ESTRUCTURAL Y FEMINIZADO

Respecto al balance anual del desempleo en 2025, el sindicato lo considera positivo, con 5.737 personas desempleadas menos (-8,18%), aunque con menor intensidad que en 2024. Sin embargo, UGT Extremadura insiste en que esta mejora "no es uniforme ni estructural". El 44,33% de las personas desempleadas son paradas de larga duración; el 48,2% tiene más de 50 años y el 63,7% son mujeres, porcentajes que apenas han variado respecto al año anterior.

"El perfil del paro en Extremadura está claro: mujer, mayor de 50 años y de larga duración", ha recalcado Morcillo, al tiempo que ha hecho un llamamiento al diálogo social y a políticas de empleo eficaces.

Y ante unas previsiones económicas más moderadas para 2026, UGT Extremadura ha reclamado que el nuevo escenario político apueste por el diálogo social y por políticas activas de empleo eficaces, orientadas a mejorar la empleabilidad de los colectivos con mayores dificultades de acceso al mercado laboral, especialmente mujeres, parados de larga duración y mayores de 55 años.

Asimismo, el sindicato ha subrayado la necesidad de sostener la capacidad de consumo de la clase trabajadora como motor de la economía regional, a través de nuevas subidas del SMI y de incrementos salariales en la negociación colectiva que garanticen salarios dignos y un reparto más justo del crecimiento económico.

"Si no cambiamos la estructura productiva y no combatimos la precariedad y la temporalidad, seguiremos teniendo un mercado de trabajo débil, desigual y vulnerable", ha concluido Morcillo.