UGT exige identificar y registrar la exposición a agentes cancerígenos en los centros de trabajo extremeños

La secretaria general de UGT Extremadura, Patrocinio Sánchez, en la inauguración de la Jornada ‘Cáncer de origen laboral’ - UGT EXTREMADURA

MÉRIDA, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El sindicato UGT Extremadura ha inaugurado este miércoles, día 25, en Mérida la Jornada 'Cáncer de origen laboral', en la que ha puesto el foco en la falta de identificación y registro de la exposición a sustancias cancerígenas en los centros de trabajo.

Una carencia que dificulta tanto la prevención como el reconocimiento de estas patologías como enfermedad profesional, según indica la secretaria general de UGT Extremadura, Patrocinio Sánchez, quien ha reclamado que la nueva Ley de Prevención de Riesgos Laborales incorpore medidas "eficaces" para corregir esta situación.

Durante su intervención, la dirigente sindical ha señalado que el cáncer de origen laboral sigue siendo una realidad "demasiado invisible", también en Extremadura, donde según ha dicho existen exposiciones a sustancias peligrosas en sectores "clave" como el agrario, la construcción, la industria agroalimentaria o determinados ámbitos de los cuidados, que "en muchos casos no se evalúan ni se registran adecuadamente".

Así, la secretaria general de UGT Extremadura ha subrayado que uno de los principales problemas es la ausencia de datos "fiables", lo que impide dimensionar "correctamente" el problema y actuar con "eficacia". "Sabemos que existen casos, sabemos que hay exposiciones, pero también sabemos que no se están registrando ni reconociendo como deberían", ha afirmado.

Esta falta de registro tiene consecuencias "directas" para los trabajadores, ya que "dificulta" que estas enfermedades sean reconocidas como profesionales, "especialmente cuando el cáncer se manifiesta años después de la exposición, cuando la persona ya no está en la empresa o incluso se ha jubilado", señala UGT Extremadura en nota de prensa.

En la jornada también ha intervenido el coordinador federal de Salud Laboral de UGT, José de las Morenas, quien ha alertado de que España presenta una "infradeclaración manifiesta" del cáncer de origen laboral, situándose entre los países de la Unión Europea con "menor" reconocimiento de enfermedades profesionales.

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