UGT-FICA muestra su "preocupación" por la nueva ley del tabaco que supondrá "otro aprieto de tuercas" al sector

   MÉRIDA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

   La Sección Sindical de UGT-FICA de Cetarsa ha mostrado su "preocupación" por la repercusión que pueda ocasionar a las comarcas tabaqueras del norte de Cáceres la aprobación en Consejo de Ministros del anteproyecto de ley por el que se modifica la Ley 28/2005 y que incluyen nuevas medidas frente al tabaquismo y la regulación de productos relacionados con el tabaco.

   Una nueva norma que supondría "otro aprieto de tuercas al sector productor y transformador" del norte de Cáceres, donde se produce el 98% de cultivo de tabaco del total de la superficie española, y que desde hace décadas genera más de 2.100 empleos directos a jornada completa, más los indirectos, logrando así fijar población al territorio.

   El sindicato critica en una nota de prensa la "doble moral de España y Bruselas" al impulsar este nueva legislación después de que el estado español ingresara casi 9.000 millones de euros por el impuesto del tabaco en 2024.

   La producción y transformación del tabaco mantienen en estas zonas el "poco tejido industrial" existente, señala UGT-FICA, que añade que en caso de desaparición de la hilera del sector productor y transformador "no hay ningún cultivo alternativo".

   Asimismo, subrayan que tanto el sector productor como las empresas transformadoras "no siembran fumadores", ya que esta es una opción "libre y personal".

