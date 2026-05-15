UGT plantea un nuevo acuerdo con la Junta en empleo público para igualar salarios y mejorar condiciones

Responsables de UGT SP Extremadura en rueda de prensa sobre propuestas para negociar un nuevo acuerdo con la Junta en materia laboral de la Administración - UGT SP EXTREMADURA

MÉRIDA, 15 May. (EUROPA PRESS) -

UGT Servicios Públicos Extremadura ha planteado a la Junta un nuevo acuerdo a abordar en Mesa General de Negociación para "igualar y mejorar las condiciones de trabajo" del conjunto de empleados públicos de la Administración regional.

Las medidas afectan, así, a los sectores de Administración General, Sanidad y Educación, según ha explicado en rueda de prensa este viernes en Mérida el secretario general del sindicato, Manuel Fernández Colomo.

De este modo, UGT considera que esta negociación debe ser "seria, útil y con compromisos concretos", porque afecta directamente a miles de trabajadoras y trabajadores que "sostienen" cada día los centros educativos, sanitarios, administrativos, sociales y el conjunto de servicios "esenciales" de Extremadura.

Para el sindicato, defender al personal público es defender también la calidad de los servicios públicos que recibe la ciudadanía, y por ello propone que el nuevo acuerdo se negocie dentro del ámbito de la Mesa General de Negociación y se estructure en cinco grandes grupos de trabajo (condiciones laborales, empleo público, retribuciones, conciliación personal y laboral, y servicios sociales).

Estos bloques, ya acordados con el anterior Gobierno regional, deben mantenerse como base para ordenar una negociación amplia y dar respuesta a las principales demandas del personal público.

Con ello, UGT ha recordado que estas propuestas parten del proceso de escucha activa desarrollado con los empleados públicos de la Junta de Extremadura, un proceso que seguirá abierto durante toda la negociación.

El sindicato se compromete a ser la "voz" de las plantillas y a convertir sus demandas en propuestas "concretas, negociables y evaluables".

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