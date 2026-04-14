UGT SP Extremadura inicia una campaña para "prevenir la violencia laboral" en profesionales sanitarios y sociosanitarios

UGT SP presenta una campaña frente a agresiones a profesionales sanitarios - UGT SP

MÉRIDA, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El sindicato UGT Servicios Públicos Extremadura ha puesto en marcha una nueva campaña de sensibilización y actuación frente a los riesgos psicosociales, con especial atención a las agresiones en el ámbito sanitario y sociosanitario, bajo el lema 'Proteger a quienes cuidan es proteger la salud de todas y todos'.

La campaña ha sido presentada este martes en rueda de prensa en Mérida por el secretario del Sector Salud de UGT-SP Extremadura, Felipe Bachiller, y la responsable del Gabinete de Salud Laboral de UGT-SP Extremadura, María Jesús Bueno, quienes han alertado del incremento de la violencia laboral en los centros extremeños y han anunciado la puesta en marcha de un Observatorio de Agresiones para registrar, analizar y prevenir estos hechos.

En su intervención, Felipe Bachiller ha advertido de que las agresiones físicas o verbales a los profesionales sanitarios por parte de pacientes, usuarios, familiares o acompañantes "siguen siendo un motivo de profunda preocupación" tanto para el personal, como para UGT y para el conjunto del sistema sanitario público extremeño.

Unas situaciones que, según ha dicho, "rompen el vínculo de confianza que debe existir entre profesionales y pacientes", un elemento fundamental para el desarrollo de la relación clínica y para la consecución de una atención sanitaria de calidad.

El responsable sindical ha señalado además que, pese a las medidas implantadas por la Administración sanitaria en los últimos años, como el reconocimiento de la condición de autoridad pública a los profesionales del sistema sanitario público de Extremadura, la creación de mecanismos de vigilancia de agresiones, la implantación del botón antipánico o la contratación de servicios de seguridad privada, los resultados "no han mejorado, sino que han empeorado", ha dicho.

Ante esta situación, Felipe Bachiller ha trasladado la disposición de UGT a colaborar con la Administración sanitaria para reducir las agresiones a los profesionales.

En este sentido, ha destacado la puesta a disposición del personal del Servicio Extremeño de Salud (SES) del Gabinete del sindicato, con el objetivo de "avanzar hacia un entorno laboral basado en el respeto, la seguridad y la confianza", señala UGT SP en nota de prensa.

Por su parte, María Jesús Bueno ha explicado que esta nueva campaña responde a una "situación cada vez más preocupante en Extremadura", donde el personal del SES continúa siendo el colectivo "más expuesto a la violencia laboral".

Desde UGT, ha remarcado, se defiende con claridad que "todo el personal merece trabajar sin miedo", por lo que ha defendido que "las agresiones no tienen cabida, la violencia verbal también es agresión y el respeto también cura".

La responsable del Gabinete de Salud Laboral ha trasladado a estos profesionales que "no es normal trabajar soportando insultos, no es aceptable recibir amenazas y no se debe tolerar ninguna situación violenta en el puesto de trabajo", por lo que desde UGT ha mostrado su apoyo a cualquier profesional que crea que puede sufrir o haya sufrido una agresión.