UGT urge la convocatoria de la Mesa General de Negociación de la Junta de Extremadura pese al adelanto electoral

Señala que el Ejecutivo regional "no puede usar las elecciones como excusa para paralizar la negociación colectiva"

MÉRIDA, 31 Oct. (ERUOPA PRESS) -

UGT Servicios Públicos Extremadura ha reclamado a la Junta de Extremadura la convocatoria inmediata de la Mesa General de Negociación "sin más dilaciones ni excusas" a pesar de la convocatoria electoral para el 21 de diciembre.

Una petición que ha realizado el secretario general de UGT-SP Extremadura, Manuel Fernández Colomo, quien ha recordado que el Ejecutivo extremeño permanece en funciones hasta el 21 de diciembre y, por tanto, "conserva plena capacidad para negociar y alcanzar acuerdos".

Por este motivo, ha señalado que la convocatoria electoral "no es un argumento válido para paralizar la negociación colectiva, ya que según ha recordado Fernández Colomo nota de prensa, han pasado ya siete meses desde la última reunión formal celebrada en abril, donde se acordó constituir varias mesas específicas, como de retribuciones, servicios sociales, conciliación personal y laboral y empleo público, y desde entonces "no se ha vuelto a convocar ningún espacio de diálogo".

En ese sentido, ha recordado que antes del verano se mantuvo una reunión preparatoria con la consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano, y posteriormente se anunció una convocatoria para el 24 de septiembre, que fue suspendida y aplazada sine die, señala UGT SP.

A día de hoy "no se ha producido ningún avance real", lo que a juicio de UGT supone "una grave irresponsabilidad" en la gestión de los asuntos que afectan alrededor de 60.000 empleados públicas de la Junta de Extremadura.

Ante esta situación, UGT recuerda que la negociación colectiva "no puede quedar paralizada por la situación política", y que el gobierno actual "tiene la responsabilidad de seguir gobernando hasta el 21 de diciembre, y eso incluye negociar con los representantes legítimos del personal público, ha dicho.

Finalmente, Fernández Colomo ha advertido que si no se convoca la Mesa General de manera inmediata, UGT convocará movilizaciones, ya que "ha sido siempre un sindicato de diálogo", pero "no permitiremos que se sigan postergando los compromisos con las empleadas y empleados públicos de esta comunidad", ha advertido Fernández Colomo.

Además, UGT ha avanzado que presentará sus propuestas para la función pública a todas las formaciones políticas que concurran a las elecciones autonómicas, con el objetivo de que "asuman públicamente su compromiso con la mejora de las condiciones laborales y salariales de quienes sostienen cada día los servicios públicos esenciales de Extremadura".

En ese sentido, el sindicato señala que "estará atento y vigilante" ante los programas electorales y reclamará a los futuros responsables del Gobierno regional que "retomen, refuercen y respeten el espacio de la negociación colectiva", ha concluido.