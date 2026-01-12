Unidas augura un "sainete" PP-Vox en la negociación para gobernar y pide a Guardiola claridad en el "precio" a pagar

La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, en rueda de prensa - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha augurado que entre el PP y Vox se escenificará un "sainete" en sus negociaciones para poder alcanzar un posible acuerdo de gobierno en la región, y ha pedido en todo caso a la 'popular' María Guardiola que aclare a los ciudadanos el "precio" a pagar a la ultraderecha si logra ser presidenta de nuevo gracias a ella.

Así, y tras indicar que María Guardiola, al contrario del "compromiso" adquirido en la noche electoral, no ha llamado a Unidas por Extremadura para "sentarse a hablar" con todas las fuerzas políticas que obtuvieron representación en los comicios, ha afirmado que los "únicos" con los que está dialogando el PP es con Vox, motivo por el cual ha pedido "luz y taquígrafo", además de "transparencia absoluta" en las negociaciones.

En rueda de prensa este lunes en Mérida, Irene de Miguel ha considerado además que Guardiola tiene que ofrecer "bastantes explicaciones" de "por qué solicitó en campaña electoral el voto a las mujeres feministas, cuando luego, cuando no le han dado los números, lo primero que ha hecho ha sido sentarse con Vox y plantearles que además entren al Gobierno".

Al mismo tiempo, ha lamentado que en realidad la conformación o no de un acuerdo entre PP y Vox para gobernar en Extremadura "se va a dirimir en Madrid". "Como siempre, cuando se trata del PP y de Vox, aquí quien toma las decisiones se toman en Génova y en Bambú y no se toman en Extremadura, por desgracia", ha espetado.

"Queremos saber a cambio de qué va a darle el Gobierno a la señora Guardiola que ha hecho como se dice en argot un pan con unas hostias... Nos ha llevado a elecciones que han costado siete millones de euros Antes tenía que negociar unos presupuestos y ahora mismo va a tener que negociar un Gobierno. Le ha salido redonda la jugada a la señora Guardiola", ha ironizado.

En cuanto a la conformación del nuevo Parlamento regional, Irene de Miguel se ha negado a poner "la mano en el fuego" sobre qué formación (PP o Vox) logrará la Presidencia de dicha Cámara, aunque ha insistido en que sería "muy torpe" repetir lo ocurrido en la pasada legislatura, cuando la falta de acuerdo entre dichos partidos dejó la presidencia de dicha institución en manos del PSOE.

"Lo que sí vamos a saber es si el próximo día 20 que se conforma la Asamblea de Extremadura, si al final van a llegar a un acuerdo o van a hacer la misma torpeza, el mismo escenario que vivimos hace dos años, que fue el de que no se pusieran de acuerdo y que perdieran la posibilidad de presidir la Asamblea de Extremadura", ha añadido.

"Yo no pongo la mano en el fuego porque ya nos han demostrado en muchas ocasiones lo que son, pero sería muy torpe repetir aquella votación de hace dos años y medio donde Vox ni siquiera entró en la mesa de la Asamblea por no ponerse de acuerdo con tiempo con Guardiola", ha añadido.

En todo caso, ha pedido a María Guardiola que aclaré "a qué precio" está dispuesta de lograr de nuevo la Presidencia de la Junta a cambio de un acuerdo con Vox. "Creo que nos merecemos la mayor transparencia posible para saber a qué precio la señora Guardiola está dispuesta a sentarse en el sillón de presidenta", ha espetado.

Ha preguntado, en este sentido, "qué va a consentir" Guardiola para volver a gobernar y, si por ejemplo va a "consentir" derogar la Ley LGTBI de Extremadura, o que Vox "acabe dirimiendo" las políticas migratorias o las educativas, entre otras.