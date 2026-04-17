Unidas dice que la mitad de las medidas del "infame" acuerdo de PP y Vox no se pueden realizar y la otra son "ilegales"

La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, atiende a los medios, en una imagen de archivo. - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha calificado de "infame" el acuerdo alcanzado entre el Partido Popular y Vox para la formación de gobierno en la región, así como ha advertido de que la mitad de las medidas que contempla no se pueden llevar a cabo y la otra mitad son "ilegales".

Así lo ha dicho en declaraciones a la prensa tras reunirse con el presidente de la Asamblea de Extremadura, Manuel Naharro, dentro de la ronda de contactos con los grupos para la investidura de María Guardiola, donde ha asegurado que es "realmente increíble" que hayan tardado "cuatro meses en negociar" este acuerdo que supone "una tomadura de pelo absoluta" a los extremeños.

"Estamos ante un acuerdo que la mitad no podrá realizar porque no tienen competencias ni para imponer la prioridad nacional, ni para acabar con el Mercosur, ni para nada de lo que plantean en ese documento", ha apuntado la líder de la coalición de izquierdas, quien lamenta que el pacto supondrá "mucho dolor a las personas más vulnerables" de la región, que son precisamente las que necesitan de unos servicios sociales "fuertes".

En este sentido, ha abundado que si los servicios sociales en manos del Partido Popular ya estaban "heridos de muerte", a partir de ahora los extremeños no podrán contar con una administración que vele por que la gente pueda tener "calidad de vida" y vivir "dignamente" en Extremadura".

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