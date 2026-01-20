Unidas entiende que "no debe haber un acuerdo de gobierno" y que es un "gesto" que Vox entre en la Mesa de la Asamblea

La diputada de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, durante la sesión constitutiva de la XII Legislatura de la Asamblea de Extremadura - Jorge Armestar - Europa Press

MÉRIDA, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha indicado que entiende que "no debe haber un acuerdo de gobierno" entre el PP y Vox y ha tachado de "gesto" que votos de algunos diputados 'populares' hayan propiciado que Vox forme parte de la Mesa de la Asamblea.

Cabe señalar que este martes se ha constituido la Asamblea de Extremadura, que estará presidida por el Manuel Naharro, del PP, y se han elegido a los miembros de la Mesa, compuesta por el 'popular' Domingo Jesús Expósito Rubio, como vicepresidente primero, y el socialista Eduardo Béjar Martín, como vicepresidente segundo.

En cuanto a los secretarios de la Mesa de la Asamblea han sido elegidos como secretaria primera Beatriz Muñoz, de Vox, que ha obtenido 21 votos; como secretaria segunda, María Isabel Babiano, del PP, con 19 votos, y como secretario tercero, José Francisco Llera, de Unidas por Extremadura.

Tras la constitución de la Asamblea, en rueda de prensa, Irene de Miguel ha recalcado que "no debe haber un acuerdo de gobierno" entre el PP y Vox. "Y si lo hay, sinceramente, si esto forma parte de un acuerdo de gobierno, pues creo que Vox ha salido perdiendo claramente", ha dicho.

Así, ha señalado que la cesión de algunos votos por parte del PP para que Beatriz Muñoz fuera elegida secretaria primera obedece "más a un gesto que a un acuerdo real", al tiempo que ha mostrado su satisfacción por el hecho de que su grupo cuente con representación en la Mesa.

Además, ha considerado que es "muy triste ver" que el destino de Extremadura depende "no de los intereses de los extremeños y las extremeñas, sino de intereses ajenos".

En este sentido, ha dicho que el anuncio este lunes de que se "cortaban las conversaciones, las negociaciones" entre PP y Vox tiene "más que ver" con que se está en periodo electoral en Aragón y Castilla y León que con que "Extremadura se merezca esta parálisis de gobierno".

"PP y Vox, como siempre, nos demuestran que son franquicias a las órdenes de sus amos en Madrid y yo creo que finalmente lo que veremos es que esto se soluciona, como pasó en la legislatura pasada, entre el señor Feijóo y el señor Abascal porque aquí está claro que son incapaces de llegar a acuerdos y bueno pues dejan todo eso para que se solucione en sitios muy lejanos de nuestra tierra", ha asegurado.

