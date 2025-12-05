Unidas por Extremadura dará la cara por los pequeños municipios ante quienes creen que el mundo rural son "toros y caza"

La candidata de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, en su visita a La Coronada. - UNIDAS POR EXTREMADURA

LA CORONADA (BADAJOZ), 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, se ha desplazado este primer día de la campaña electoral a La Coronada, donde ha señalado que va a "da la cara" por los pequeños municipios ante quienes creen que el mundo rural son "toros y caza".

"Extremadura no es nada sin los pequeños municipios", ha dicho en ante los vecinos de la localidad, con quienes se ha comprometido a cerrar el macrovertedero que lleva operando en la localidad desde hace 20 años.

"Les dijeron que era para 18 pueblos y ahora acoge la basura de 200", ha dicho la líder de la coalición, quien ha señalado que "no es casual que La Coronada sea el pueblo con menor esperanza de vida de la región", recoge la formación en una nota de prensa.

De Miguel ha asegurado que cuando Unidas por Extremadura habla de los pequeños municipios se refiere a ellos en términos de calidad de vida, de oportunidades de empleo, o de unos servicios públicos adecuados, "pero otros se piensan que el mundo rural es solo caza y toros y los condenan a ser vertederos y lugares con poca esperanza de vida".

Además, la candidata de Unidas por Extremadura a la Presidencia de la Junta también se ha posicionado contra la implantación de una planta de biogás que se proyecta sobre el municipio. "Vamos a impedir que estos proyectos especulativos, que llegan al calor de las ayudas europeas, y que solo vienen a contaminarnos más vean la luz", ha asegurado.