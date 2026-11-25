1137353.1.260.149.20261125150249 La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, atiende a los medios de comunicación - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha lamentado que la presidenta de la Junta, María Guardiola, le "esté lavando la cara" a Vox al llegar a un acuerdo con dicha formación en el Ejecutivo extremeño para suscribir una declaración institucional con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Así, ha lamentado que mientras tanto, el PP sostenga que "no puede haber una declaración institucional" en el parlamento regional porque la oposición en la Asamblea "ha roto los puentes del diálogo".

"Nunca el Partido Popular nos ha puesto a disposición esa declaración institucional que ha firmado con la extrema derecha, ni siquiera nos ha pedido opinión sobre esa declaración institucional", ha criticado.

Por ello, ha tachado de "extremadamente preocupante" que se "esté lavando la cara" a la extrema derecha "a las puertas de unas elecciones con un tema tan delicado como es la violencia machista", ya que ha sostenido que Vox no cree en la violencia machista.

"Que a las puertas de unas elecciones se les haga firmar una declaración institucional para que dejen de dar el miedo que están dando a muchas mujeres que conocen en su propia carne lo que es la violencia machista y que saben a lo que pueden esperar si esta gente llega a gobernar,me parece muy miserable y muy preocupante", ha sostenido.

En su opinión, la violencia machista hay que tomársela "muy en serio" y no se puede hacer "estas jugadas". "No se puede sacar una declaración institucional porque las declaraciones institucionales lo que muestran es el consenso de instituciones que son plurales. Donde tiene que haber una declaración institucional es en esta Asamblea y llevamos tres años sin declaración institucional", ha subrayado.

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