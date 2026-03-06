Unidas por Extremadura pide a Guardiola que dimita "con dignidad" y no espere a que Vox la "defenestre"

La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, en la segunda votación de la investidura de María Guardiola - ASAMBLEA DE EXTREMADURA

La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha pedido a la presidenta de la Junta en funciones, María Guardiola, que dimita "con dignidad" y no espere a que --en alusión a Vox-- "esta panda de señoros con tufo machista la defenestre" después del "callejón sin salida" donde ha metido a la comunidad.

Así, tras subrayar que Guardiola no tiene "ni palabra, ni principios, ni presupuestos, ni gobierno", le ha solicitado que "deje de echar balones fuera" y de "culpar a los demás de su propia irresponsabilidad", y asuma que ella es "la única responsable del bloqueo, de la parálisis y del callejón sin salida donde se ha metido y donde ha metido a todos los extremeños y las extremeñas".

"Usted es la máxima responsable de que el Gobierno de Extremadura dependa, como nunca antes, de los intereses del PP y de Vox, intereses electorales que nada tienen que ver con los intereses de Extremadura", ha insistido De Miguel en su intervención en el debate antes de la segunda votación para la investidura de Guardiola como presidenta de la Junta.

En este sentido, ha pedido a la 'popular' que reflexione y abandone su "Síndrome de Estocolmo" para reconocer que "está ahora mismo secuestrada por aquellos que la quieren humillar y despreciar" personalmente, en referencia a Vox. "Vox que se está sirviendo en frío precisamente la venganza por sus desplantes", ha advertido.

A esto, además, ha añadido que el propio Partido Popular también ha contribuido al "descrédito" de Guardiola al "ningunearla" y "apartarla para luego tutelarla" en la negociación de un acuerdo para la gobernabilidad en Extremadura.

